ألمانيا : 124 إعتداء ضد المسلمين في الأشهر الثلاثة الأولى لعام 2023

تعرف الإعتداءات ضد المسلمين في ألمانيا ارتفاعا حسب الجالية المسلمة، فتم تسجيل 124 اعتداءا ضد المسلمين خلال الأشهر الثلاثة الأولى لعام 2023.

تعرف الإعتداءات ضد المسلمين في ألمانيا ارتفاعا حسب الجالية المسلمة في هذه البلد الأوربي. فتم تسجيل 124 اعتداءا ضد المسلمين خلال الأشهر الثلاثة الأولى لعام 2023، حسب إحصائيات رسمية.

وهي اعتداءات تمثل في اعتداءات لفظية وجسدية، كذلك رسائل التهديد إضافة إلى حرائق استهدفت مساجد، هذا حسب ما نشرته اليوم وكالة الأناضول.

حسب ذات المصدر، ونقلا عن رئيس إحدى منضمات الجالية الإسلامية في ألمانيا فقد تلقت عديد المساجد في الأسابيع الأخيرة رسائل تهديد. وهي رسائل تهديد تحمل توقيع التنظيم النيو نازي “NSU 2.0”.

الوكالة نقلت عن ذات المسؤول “لن نخاف أو ترهبنا مثل هذه التهديدات. لكن من المؤسف أنه في معظم محاولات حرق المساجد التي كان من الممكن أن تودي بحياة العديد من الناس، لم يتم التعرف على الجناة أو اعتقالهم”.

للإشارة فالتنظيم النيو نازي “NSU 2.0” سبق له وأن ارتكب جرائم واعتداءات تجاه مسلمين بصفة عامة وأتراك بصفة خاصة، وذلك لدوافع عنصرية. جرائم واعتداءات هذه المجموعة خلفت 10 ضحايا.

العنصرية تجاه المسلمين حقيقة

المسؤول الذي تحدث للوكالة دعا السلطات الألمانية لاتخاذ إجراءات صارمة وذلك من أجل محاربة الإسلاموفوبيا والعداء ضد المسلمين. كذلك طالب بالتحقيق حول هذه الجرائم ومحاكمة المجرمين.

“العنصرية للأسف حقيقة واقعة في ألمانيا. أحدث استطلاعات الرأي تظهر أن الحزب السياسي العنصري والفاشي (البديل من أجل ألمانيا) أصبح ثاني أكبر حزب في البلاد. هذه الحقيقة وحدها تظهر أننا نسير على طريق خطير”، هكذا صرح مسؤول المنظمة الإسلامية.

وقد سجلت ألمانيا عام 2022 حوالي 610 جريمة واعتداء ضد المسلمين في كافة أنحاء البلد. حيث تعرض حوالي 62 مسجدا لاعتداءات كما أصيب 39 شخصا على الأقل في اعتداءات استهدفت المسلمين.

وتعتبر ألمانيا ثاني بلد في أوربا الغربية يمتلك أكبر جالية مسلمة بعد فرنسا. ويبلغ عدد المسلمين في ألمانيا بين 5.3 و 5.6 مليونا، وهم قادمون من 50 دولة وبدرجة أكبر تركيا. وتتواجد جاليات مسلمة مهمة في عديد المدن الألمانية.

وتعرف حاليا ألمانيا موجة إسلاموفوبيا وعداءا للإسلام والمسلمين، وقد أظهر استطلاع للرأي العام عام 2010 أن ألمانيا من بين اثنين ينظر بعين الريبة للمهاجرين المسلمين. وهذا ما تشجعه الخطابات العنصرية للأحزاب اليمينية.