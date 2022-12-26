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جواهر

ألمانية ترتدي الحجاب وتقرأ سورة الفاتحة وآية الكرسي (فيديو)

جواهر الشروق
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ألمانية ترتدي الحجاب وتقرأ سورة الفاتحة وآية الكرسي (فيديو)
تيك توك البلوغر
البلوغر الألمانية إرلز

تداول ناشطون عبر الشبكات فيديو لشابة ألمانية ترتدي الحجاب وتقرأ سورة الفاتحة وآية الكرسي، وقالوا بأن صوتها عذب للغاية.

وحظيت البلوغر إرلز، بإشادة واسعة بعدما نشرت فيديو جديد عبر تيك توك، وهي ترتدي الحجاب وتقرأ بعض من سور القرآن الكريم.

يذكر أن إرلز ألمانية ومعروفة بمشاركة يومياتها مع أسرتها، والتحدث حول مواقف حدثت بينهم، كما لديها جمهور عربي كبير.

وفاجأت إرلز متابعيها بنشر فيديو تقرأ فيه آية الكرسي بدون حجاب، لتكون هذه بدايتها في قراءة القرآن الكريم.

وحقق المقطع تفاعلا كبيرا، حيث وصلت مشاهداته إلى أكثر من مليون ونصف مشاهدة في وقت قياسي، مع مئات التعليقات الإيجابية.

في ذات السياق نشرت فيديو آخر وهي ترتدي الحجاب وتأخذ رأي والدتها أو جدتها، مقدمة الشكر لكل جمهورها الذي قدم الدعم لها.

وقالت إنها لا تقرأ اللغة العربية والقرآن بشكل مثالي، وأنها ربما ليست سيدة مثالية، لكن الإسلام هو الدين المثالي.

@erliz201617

♬ Originalton – Erliz

وعقب انتشار الفيديو زاد عدد متابعي إرلز، كما زادت التعليقات التي تهنؤها وتدعو لها بالهداية، لتنشر لهم فيديو آخر وهي تقرأ الفاتحة.

ووصل عدد متابعي إرلز عبر تيك توك أكثر من 373 ألف متابع.

@erliz201617

♬ Originalton – Erliz

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