ألم لا ينتهي.. غزة تنزف بصمت العالم

الاحتلال يبيد القطاع ونازحيه

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وصول 86 شهيدًا، و287 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال 24 ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 بلغت (1,249 شهيد، 3.022 إصابة)، وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 50,609 شهداء، و115,063 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، وأضافت: لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وتواصل قوات الاحتلال حربها الشاملة على قطاع غزة، التي استأنفتها قبل 18 يومًا، بعدما انقلب رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو على اتفاق وقف إطلاق النار، بدعم أمريكي، سياسي وعسكري، وخذلان عالمي غير مسبوق.

وشنت قوات الاحتلال شنت عشرات الغارات ونفذت عمليات نسف للمنازل، في وقت تصاعدت آثار منع إدخال المواد الغذائية الأساسية، وهو ما يرسم مشهدًا قاسيًا للمجاعة التي يواجهها سكان القطاع.

ومنذ فجر الجمعة، استشهد عشرات المواطنين وأصيب العشرات، بعد يوم دامٍ استشهد فيه أكثر من 112 مواطنًا بمجازر في مختلف أرجاء قطاع غزة.

واستشهد طفلان وأصيب آخرون إثر قصف جوي على مجموعة من المواطنين في بلدة خزاعة شرقي خانيونس.

وارتقى شهيد وأصيب آخرون باستهداف من طيران الاحتلال المسير لدراجة نارية في شارع النصر مقابل محطة ابو حليمة للبترول.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلا لعائلة النجار في سوق السيارات جنوبي مدينة خان يونس، دون تسجيل إصابات.

واستشهد الطفل خليل عز الدين الحية (8 أعوام) الحفيد الثاني لرئيس حركة حماس في قطاع غزة ورئيس وفدها المفاوض د. خليل الحية، صباح اليوم متأثراً بإصابته جراء قصف الاحتلال أمس والذي ارتقى جراءه أخيه الأصغر “محمد”.

واستشهد مواطن وأصيب آخرون صباح اليوم في استهداف الاحتلال شقة سكنية لعائلة الحلولي بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأصيب صباح الجمعة مواطنون بقصف إسرائيلي على نازحين في سوق الجمعة بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

واستشهدت المواطنة رضا رزق أبو دقة متأثرة بجروح أصيبت بها في قصف صهيوني على بلدة الفخاري شرقي مدينة خان يونس قبل أيام.

واستشهدت المواطنة حنان إسماعيل عبد القادر أبو موسى مأثرة بجروح أصيبت بها في قصف صهيوني سابق على خان يونس.

واستشهدت المواطنة صباح سليمان العرجاني وزوجها حسن عودة الترابين في قصف صهيوني شمالي مدينة رفح. وقصفت مدفعية الاحتلال محيط منطقة مفترق ميراج شمالي مدينة رفح وواصلت قصف حي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وارتقت شهيدة وأصيب آخرون في استهداف إسرائيلي لخيمة تؤوي نازحين في مناطق غربية من مواصي خان يونس. وبدأ جيش الاحتلال الصهيوني، صباح الجمعة، توسيع عدوانه البري شمال قطاع غزة لتشمل حي الشجاعية، ضمن حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق المواطنين منذ 18 شهرا.

وأفادت مصادر محلية، بأن جيش الاحتلال بدأ التوغل شرق حي الشجاعية بمدينة غزة وسط قصف وأحزمة نارية كثيفة.

ومنذ بداية عدوانه على قطاع غزة، يجبر الاحتلال المواطنين في المناطق التي يتوغل بها على إخلائها قسرا، عبر إرسال إنذارات بالإخلاء يتبعها تنفيذ أحزمة نارية حول المناطق المستهدفة للضغط على سكانها وإجبارهم على النزوح إلى المجهول.

واستشهد مواطن جراء قصف مسيرة لمواطنين خلف سوبر ماركت ابو شنب بحي النصر شمال مدينة رفحوارتفع عدد شهداء القصف الصهيوني لمنزل لعائلة العقاد بعد منتصف الليل في حي المنارة بخانيونس إلى 19 شهيدا.