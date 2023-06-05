 ألوان مفيدة لإنعاش العلاقة الزوجية

تعتقد غالبيتنا أن الألوان عبارة عن مجرد صبغات، نُزيّن بها أنفسنا ومحيطنا. ولكن الأبحاث الحديثة، جاءت لتؤكد عكس ذلك تماما. فاللون، بحسب الدراسات العلمية، له تأثير أعمق وأعظم مما نتصور. فهو يؤثر على نفسيتنا ومفاهيمنا الإدراكية وصحتنا العضوية، بل حتى إن له دورا علاجيا للعديد من الأمراض. والأكثر من كل هذا، أن بعض الألوان مفيدة جدا لإنعاش المشاعر، وإثارة الرغبة الجنسية بين الزوجين.

الألوان تسمو بالروح وتغذي الإحساس

الألوان، كما يعرفها الأستاذ ربيع بولنوار، مدرب مرخص في العلاج بالألوان من الأكاديمية العالمية للاتصال ببريطانيا: “هي جزيئات من الضوء بموجات مختلفة من السرعة والطول. أو بعبارة أخرى: هي ذبذبات ذات درجات متفاوتة. لها تأثير على الجسم والنفس والطبع والمزاج. فمنها ما يبعث فينا السرور والسعادة، ومنها ما يبعث الملل والاضطراب. وبالتالي، هي أكثر من مجرد زخرفة أو زينة أو متعة للعين. بدليل أنها أصبحت وسيلة حديثة من وسائل علاج الكثير من الأمراض، عبر ما يعرف بالتداوي باللون، الذي يسمى أحيانا Chromo therapie))، الذي عُرف منذ القدم عند مختلف الحضارات. ويقوم هذا النوع من العلاج على اختيار اللون المناسب للمرض، وإحاطة الجسم به مكانيا، بالجلوس في غرف مطلية به، أو مفروشة بأثاث مصطبغ بذلك اللون، أو بجعل المرضى يرتدون ملابس زاهية الألوان، تؤثر إيجابا في نفسيتهم، وتخفف من وطأة المرض.”

أنعش مشاعرك ورغباتك الحميمية بالألوان

وأبعد من تأثيراتها العلاجية، يؤكد دكتور الصحة النفسية، ربيع بولنوار، أن للألوان دورا سحريا في التأثير على العلاقة الزوجية، من حيث إنعاش المشاعر وإثارة الرغبة الحميمية. فمثلا:

– الأحمر: يساعد في التخلص من الخمول والكسل والميل إلى النوم لفترات طويلة. أي إنه لون محفز ومنشط يزيد معدل ضربات القلب والنشاط الموجي للمخ ومعدل التنفس. وهو يساعد على الشفاء من العجز الجنسي والبرود الجنسي، لما يحدثه من إثارة.

– الوردي: له تأثير ملطف ومهدئ للجسم، حيث يساعد على إرخاء العضلات. وهو لون مناسب لغرف النوم، حيث إنه يصنع جوا رومانسيا بين الزوجين.

– الأصفر: يرفع الرغبة الحميمية. ولكنه يؤدي إلى النوم السريع.

– البرتقالي: ينشر الدفء قبل المعاشرة الحميمية. لكنه يسبب القلق قبل النوم.

– البنفسجي: من أكثر الألوان المؤثرة إيجابا على الرغبة الحميمية. وهو رمز للحب المطلق والإخلاص.

– الأبيض: لون النقاء والطهارة والبراءة. يحث على الإخلاص الجنسي للزوجة.

– الرمادي: هو لون بارد، ما قد يؤدي بدوره إلى برود وفتور العلاقة بين الزوجين.

– البني: سفاح العواطف ويطبع العلاقة الزوجية بالكآبة.

-الأخضر: يعمق الارتباط النفسي بين الزوجين.

– الأزرق: يخفف الانفعالات ويمنح الهدوء للزوجين، ما قد يخلق لديهما مزاجا جيدا للتواصل والتقارب.

-الأسود: لون الهيبة والرهبة، يضفي الرشاقة والرقي على من يرتديه. لهذا، يعتبر مثاليا عند الخروج في عشاء رومانسي مع الشريك الزوجي.

لونك المفضل يعكس شخصيتك

كما أثبتت الدراسات العلمية، يضيف الكوتش بولنوار، أن كل شخص يتأثر باللون بطريقة مختلفة عن غيره. وتفضيله لونا معينا يكشف جوانب عديدة من شخصيته. فمثلا:

الأحمر: الأشخاص الذين يفضلونه يتصفون بالعزم والحيوية الدافئة. فإن كنت تحبه فأنت قوي، شجاع، أمين، جريء، تحب المغامرة والناس، تميل إلى التفاؤل. أما إذا كنت لا تحبه، فهذا يعني أنك سلبي، وتميل إلى الانطواء.

البرتقالي: هو لون الأشخاص الطموحين. فإن كنت تفضله، فأنت تعتز بنفسك وبكرامتك. ولديك كفاءة وقدر كبير من الإحساس. والنجاح هو مبتغاك. تحب لفت الأنظار وممارسة نفوذك على الآخرين. أما إذا كنت تكره البرتقالي، فهذا يعني أنك جدّي وتحب الأعمال العظيمة والناس غير السطحيين.

الأصفر: قديما، كان يدل على الغيرة والحسد. أما اليوم، فصار اللون المفضل للناس الأذكياء. فإذا كنت تحبه، فهذا يعني أنك شخص خجول وفي حاجة إلى مساعدة دائمة. أما إذا كنت تنفر منه، فهذا يعني أنك عملي وموضوعي.

الأخضر: إذا كنت تفضله، فأنت عاطفي ولطيف، تحب خدمة الآخرين وتحنو عليهم. تعشق الهدوء. ولكنك ترفض الاعتراف بأخطائك. أما إذا كنت لا تحبه، فهذا يعني أن إرادتك خائرة. وتبحث دائما عن أصدقاء مخلصين، لأنك تعاني من الوحدة.

الأزرق: هو لون النفوس الحساسة. فإذا كنت تحبه، فقراراتك غالبا ما تكون غير صائبة. ولكنك إنسان مخلص، صريح، صادق، وتميل إلى الغوص في الأفكار الفلسفية. أما إذا كان لا يستهويك، فهذا، يعني أنك تميل إلى الاستقلال، وطبيعتك غير مستقرة.

البنفسجي: هو لون العظمة. فإذا كنت تحبه، فشخصيتك صعبة، ولكنك مثالي وميّال إلى الفن والابتكار، وثقتك بنفسك قوية. أما إذا كنت تكره البنفسجي، فهذا يعني أنه لديك مركب نقص، ولم تجد بعد شخصيتك الحقيقية.

البني: هو لون ذوي التفكير الواضح. محبوه معقدون وشخصياتهم حازمة وقوية، ماديون وميالون إلى التفتيش عن عيوب الغير، وحريصون على النظافة. أما كارهو هذا اللون، فهم يمقتون السذاجة والمظاهر البراقة.

الأسود: يرمز للتقاليد ويدل على احترام النفس والاعتزاز بها. محبوه غامضون وإرادتهم قوية. يحترمون حياة الآخرين، ويريدون أن يحترم الآخرون حياتهم الخاصة. أما كارهو الأسود، فهم يحبون المرح والدعابة، ومقبلون على الحياة ومباهجها. يحبون الطبيعة ولا يشعرون بالملل. وكل شيء يثير اهتمامهم.