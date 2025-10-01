-- -- -- / -- -- --
ألونسو يتلقى هدية غريبة بعد مباراة “كايرات” في دوري الأبطال (فيديو)

الشروق أونلاين
ح.م
مدرب ريال مدريد تشابي ألونسو

تسلم مدرب ريال مدريد تشابي ألونسو هدية غريبة  خلال مؤتمر صحفي بعد مواجهة كايرات الكازاخستاني، في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وفاز النادي الملكي على “كايرات” بخماسية نظيفة، سجل منها هداف الفريق وأفضل لاعب في المباراة كيليان مبابي “هاتريك”.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة، تقدم أحد الصحفيين وقدم هدية لألونسو.

وكانت الهدية عبارة عن سمكة بلاستيكية لونها أخضر، مزودة بجهاز إلكتروني وسماعة، تصدر صوت هداف ريال مدريد كيليان مبابي عندما قال أثناء تقديمه للجمهور في صيف 2024 “واحد اثنان ثلاث.. هلا مدريد”.
وقام المسؤول الإعلامي لنادي ريال مدريد مباشرة بوضع الهدية أسفل الطاولة، بدلا من تركها أمام عدسات المصورين، كي لا تؤثر على مجريات المؤتمر.

