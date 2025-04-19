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رياضة

ألونسو يعلّق على إمكانية الانتقال لتدريب ريال مدريد

عمر سلامي
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ألونسو يعلّق على إمكانية الانتقال لتدريب ريال مدريد
تشابي ألونسو

علّق مدرب نادي باير ليفركوزن، تشابي ألونسو، على إمكانية الانتقال لتدريب ريال مدريد، وخلافة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وقال ألونسو المدير في مؤتمر صحفي الجمعة، إن الوقت الحالي ليس مناسبا للحديث عن المستقبل.

وأضاف ألونسو: “لا أرغب في الحديث عن الشائعات والتكهنات، لازلنا في الموسم ولازال لدينا طموحات”.

وأكد ألونسو أن تكهنات انتقاله إلى النادي الملكي لا تعني شيئا بالنسبة له ولفريقه خاصة وأن عقده مع باير ليفركوزن ينتهي في عام 2026.

وتأتي تصريحات ألونسو، في وقت أكدت فيه تقارير صحفية ألمانية دخول النادي الملكي في محادثات مع وكيل اللاعب السابق لريال مدريد، لبحث مدى إمكانية تولي المهمة بنهاية الموسم.

وبحسب شبكة “سكاي ألمانيا”، فإنه حال أراد الريال استعادة لاعبه الأسبق وتعيينه مدربًا للفريق، فإن ليفركوزن سيطلب الحصول على مقابل مالي نظير التخلي عنه.

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