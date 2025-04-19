ألونسو يعلّق على إمكانية الانتقال لتدريب ريال مدريد

علّق مدرب نادي باير ليفركوزن، تشابي ألونسو، على إمكانية الانتقال لتدريب ريال مدريد، وخلافة الإيطالي كارلو أنشيلوتي.

وقال ألونسو المدير في مؤتمر صحفي الجمعة، إن الوقت الحالي ليس مناسبا للحديث عن المستقبل.

وأضاف ألونسو: “لا أرغب في الحديث عن الشائعات والتكهنات، لازلنا في الموسم ولازال لدينا طموحات”.

وأكد ألونسو أن تكهنات انتقاله إلى النادي الملكي لا تعني شيئا بالنسبة له ولفريقه خاصة وأن عقده مع باير ليفركوزن ينتهي في عام 2026.

🚨 آس | ريال مدريد لا يتحرك بسرعة تجاه تشابي ألونسو بسبب عدم اليقين بشأن ما إذا كان أنشيلوتي سيرحل عن الفريق أم لا.

• من ناحية أخرى، باير ليفركوزن يُخطط للموسم المقبل في ظل حالة من عدم اليقين حيث لم يُعرف مستقبل ألونسو حتى اللحظة. 👀🤷 pic.twitter.com/kem8JuriOl — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) April 19, 2025

وتأتي تصريحات ألونسو، في وقت أكدت فيه تقارير صحفية ألمانية دخول النادي الملكي في محادثات مع وكيل اللاعب السابق لريال مدريد، لبحث مدى إمكانية تولي المهمة بنهاية الموسم.

وبحسب شبكة “سكاي ألمانيا”، فإنه حال أراد الريال استعادة لاعبه الأسبق وتعيينه مدربًا للفريق، فإن ليفركوزن سيطلب الحصول على مقابل مالي نظير التخلي عنه.