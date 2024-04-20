ألونسو يعلّق على صدام الريال والبايرن في نصف نهائي دوري الأبطال

علّق مدرب باير ليفركوزن تشابي ألونسو، على الصدام المرتقب بين ريال مدريد وبايرن ميونيخ، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال ألونسو في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو “ريال مدريد سيخوض مباراة مثيرة للغاية ضد بايرن ميونخ”.

وأضاف: “ستكون مباراة صعبة، ونحن نعرف العقلية والشخصية التي يتمتع بها ريال مدريد”.

وتابع: “بالطبع شاهدت مباراة ريال مدريد على ملعب الاتحاد أمام مانشستر سيتي في إياب دور الثمانية، أحب كرة القدم، وأحب مشاهدة دوري الأبطال والدوري الأوروبي وأي منافسة كروية”.

وقاد تشابي ألونسو باير ليفركوزن لحصد لقب الدوري الألماني، لأول مرة في تاريخ النادي، كما قاد الفريق لنصف نهائي الدوري الأوروبي.

وحافظ تشابي ألونسو مع باير ليفركوزن، على سلسلة خالية من الهزائم ممتدة لنحو 44 مباراة حتى الآن.