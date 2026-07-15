أليانس للتأمينات تحقق نمواً بـ11% في رقم أعمالها

خلال الثلاثي الثاني من 2026

أعلنت شركة أليانس للتأمينات (Alliance Assurances) عن تحقيق نتائج إيجابية خلال الثلاثي الثاني من سنة 2026، حيث بلغ رقم أعمالها 1.578 مليار دينار جزائري خلال الفترة الممتدة من 1 أفريل إلى 30 جوان 2026، مقابل 1.424 مليار دينار جزائري خلال الفترة نفسها من سنة 2025، مسجلة بذلك نمواً قدره 11 بالمائة.

وأوضحت الشركة، في بيان صحفي صادر بتاريخ 15 جويلية 2026، أن فرع تأمين السيارات واصل تصدره لنشاط الشركة برقم أعمال بلغ 1.216 مليار دينار جزائري، محققاً نمواً بنسبة 15 بالمائة. كما سجل فرع النقل بدوره ارتفاعاً مماثلاً بنسبة 15 بالمائة ليصل إلى 61.8 مليون دينار جزائري. وفي المقابل، تراجع رقم أعمال فرع التأمينات متعددة الأخطار (IARD) بنسبة 2 بالمائة، بينما انخفض فرع المخاطر البسيطة بنسبة 5 بالمائة.

وفيما يتعلق بمؤشرات النشاط، كشفت أليانس للتأمينات أن قيمة التعويضات المسددة خلال الثلاثي الثاني بلغت 1.039 مليار دينار جزائري، مقابل 860 مليون دينار جزائري خلال الفترة نفسها من العام الماضي، فيما ارتفع عدد نقاط البيع النشطة إلى 314 نقطة عبر مختلف أنحاء البلاد إلى غاية 30 جوان 2026.

وعلى صعيد الاستثمارات، بلغت قيمة محفظة توظيفات الشركة 7.009 مليارات دينار جزائري، مسجلة زيادة بنسبة 3 بالمائة مقارنة بنهاية جوان 2025. وتتوزع هذه الاستثمارات بين 48 بالمائة في سندات الدولة، و11 بالمائة في الأوراق المالية، و42 بالمائة في القطاع العقاري، بينما بلغت عائدات الاستثمارات 47 مليون دينار جزائري.

أما بخصوص المديونية المالية، فقد بلغت 223 مليون دينار جزائري عند نهاية الثلاثي الثاني من سنة 2026، مقابل 14.5 مليون دينار جزائري خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.

وفي تعليقه على هذه النتائج، أكد الرئيس المدير العام للشركة، حسان خليفاتي، أن أداء الثلاثي الثاني يعكس متانة نموذج أعمال أليانس للتأمينات، مشدداً على مواصلة الشركة التركيز على القرب من الزبائن وتحسين جودة الخدمات.

ويذكر أن أليانس للتأمينات تأسست سنة 2005، وتعد أول شركة تأمين خاصة مدرجة في بورصة الجزائر، وتواصل استثماراتها في التحول الرقمي من خلال رقمنة عملياتها، وتطوير خدماتها الإلكترونية، وتحسين تجربة الزبائن، بما يعزز كفاءة نموذجها التشغيلي ويكرس مكانتها في سوق التأمينات الجزائرية