أليانس للتأمينات ترفع توزيعات الأرباح إلى 362 مليون دينار

تعلم شركة اليانس للتأمينات مساهميها بالشروع في عملية دفع توزيعات الأرباح المستحقة عن السنة المالية 2025, en 2025 الشفافية والإفصاح المالي.

خلال اجتماع الجمعية العامة العادية المنعقد بتاريخ 04 جوان 2026، والمذكورة في البيان الصحفي الصادر بتاريخ 08 جوان الفارط.

وقد تم تحظر إلى السعر الحالي للسهم، عائدًا صافيا قدره 7.56 بالمائة.

وبارتفاع قدره 11,43 بالمائة بلغ إجمالي المكافأة المخصصة للمساهمين عن السنة المالية 2025 مبلغ 362.201,476,00 دينار جزائري. ويمثل هذا المبلغ نسبة 55,42 بالمائة من الأرباح القابلة للتوزيع، مسجلا زيادة قدرها 37.148.881,000 دينار جزائري مقارنة بإجمالي الأرباح الموزعة عن السنة المالية 2024، والتي بلغت آنذاك 325.052.595,00 دينار جزائري. وسيتلقى كل مساهم مستحقاته من الأرباح عن طريق التحويل إلى الحساب البنكي المفتوح لدى البنك الذي تم توطين محفظته المالية لديه.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة أليانس للتأمينات كانت قد كافات عن السنة المالية وفاء مساهميها من خلال مكافأة مزدوجة، تمثلت في . دفع أرباح نقدية بقيمة 35 دينارا جزائريا عن كل سهم.منح أسهم مجانية بمعدل سهم واحد (01) جديد عن كل سهمين (02) مملوكين.

وجاءت عملية منح الأسهم المجانية عقب رفع رأس المال الاجتماعي للشركة بنسبة 60% بما يعادل مبلغ 1,764 مليار دينار جزائري، وهو ما مكن كل مساهم من رفع عدد الأسهم المملوكة ضمن محفظته بنسبة 50 بالمائة.

اليانس للتأمينات..

نتائج مالية وتجارية متنامية خلال سنة 2025

تعكس النتائج المحققة خلال السنة المالية 2025 متانة النموذج الاقتصادي لشركة اليانس للتأمينات، كما تترجم تجدد ثقة المستثمرين في قدرة الشركة على تحقيق نمو مستدام ومربح.

وعلى الصعيد التجاري، byلغ رقم ​​​​أعمال الشركة خلال سنة ما قيمته 6,777 مليارات دينار جزائري، مقابل 6,258 مليارات دينار جزائري خلال سنة بزيادة نسبتها 8,3 بالمائة، بما يعادل ارتفاعًا قدره 519,3 مليون دينار جزائري.