أليانس للتـأمينات.. نمو بـ 8.3 في رقم أعمال 2025

كشف رئيس مجلس الإدارة والرئيس المدير العام لأليانس للتأمينات، حسان خليفاتي، خلال انعقاد الجمعية العامة العادية يوم الخميس 04 جوان 2026 بالجزائر العاصمة، أن أليانس للتأمينات قد حققت نموا بنسبة 8.3٪ في رقم أعمالها خلال سنة 2025. معبرا عن ارتياحه لهذه النتائج المحصلة، نتيجة لتظافر كل الجهود، ولثقة الزبون ووفائه لخدمات الشركة مند تأسيسها.

هذا وقد جرت أشغال الاجتماع بحضور النصاب القانوني للمساهمين، وأعضاء مجلس الإدارة، ومحافظي الحسابات، إلى جانب ممثلي لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها (COSOB)، وبورصة الجزائر، وAlgerie Clearing، والمؤسسات البنكية، وإطارات الشركة، وقد تمت المصادقة على جميع اللوائح المقترحة من طرف مجلس الإدارة.

نمو سنوي متوسط ب 8,9 بالمائة بين 2021 إلى 2025

سجلت أليانس للتأمينات خلال سنة 2025 رقم أعمال بلغ 6.777 مليار دينار جزائري، مقابل 6.258 مليار دينار جزائري سنة 2024، أي نمو قدرها 8%.

وهذا ما يؤكد الأداء الديناميكية التجارية المستمرة للشركة، التي حققت معدل نمو سنوي متوسط بلغ 8.9% خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025. ويعود هذا النمو بشكل خاص إلى فرع التأمين على السيارات، الذي تجاوز لأول مرة عتبة 5 مليارات دينار، كما سجلت النتيجة الصافية ارتفاعا بنسبة 16.2% لتصل إلى 611.4 مليون دينار جزائري، مقابل 526.2 مليون دينار جزائري سنة 2024.

المصادقة على توزيع أرباح بقيمة 26 دينار للسهم

وصادقت الجمعية العامة على توزيع أرباح بقيمة 26 دينارا للسهم الواحد، لفائدة مجموع 13,930,826 سهماً المكونة لرأسالمال الاجتماعي، بما يمثل مردودية صافية قدرها 8.33% مقارنة بالسعر الحالي للسهم. وسيتم دفع الأرباح ضمن الآجال التنظيمية المحددة، في موعد أقصاه 30 سبتمبر 2026.

من حيث الصلابة المالية، سجلت أليانس للتأمينات نسبة تغطية لهامش الملاءة بلغت 512%، أي أكثر من خمسة أضعاف الحد الأدنى التنظيمي المطلوب ويعكس هذا المستوى القياسي خلال السنوات الخمس الأخيرة متانة الوضعية المالية للشركة، والتي تعززت خصوصاً بفضل عملية رفع رأس المال المنجزة سنة 2025، والتي رفعت رأس المال الاجتماعي إلى 5.294 مليار دينار جزائري، إضافةإلى ارتفاع المخصصات التنظيمية كما بلغ العائد الصافي على الأموال الخاصة (ROE) نسبة 10% سنة 2025، مقابل 9% سنة 2024، ما يعكس تحسنا مستمرا في مردودية الأموال الخاصة، وتؤكد هذه المؤشرات قدرة أليانس للتأمينات على الجمع بين النمو والربحية والملاءة المالية والتوزيع المنتظم للأرباح لفائدة مساهميها.

الرقمنة في خدمة الأداء والزبون

إلى جانب نتائجها المالية، تواصل أليانس للتأمينات تطوير نموذجها التشغيلي بهدف تحسين تجربة الزبون، وتعزيز فعالية شبكتها، وعصرنة عملياتها الداخلية وتواصل الشركة نشر حلولها الرقمية الموجهة للأفراد والمؤسسات والوكالات والفرق التجارية. وتساهم هذه الأدوات في تسريع عمليات الاكتتاب، وتسهيل متابعة العقود، وتحسين تسيير نشاط الشبكة، وتعزيز جودة الخدمات كما تواصل أليانس للتأمينات الإدماج التدريجي للذكاء الاصطناعي ضمن عملياتها المهنية، خاصة لتحسين استقبال الزبائن، ومعالجة الشكاوى، وتوجيه الطلبات، والتحليل العملياتي، والمساعدة على اتخاذ القرارويأتي هذا التوجه في إطار رؤية واضحة تهدف إلى جعل التكنولوجيا رافعة للأداء والشفافية وسرعة الاستجابة والقرب من المؤمن لهمالدفع الإلكتروني والدفع بالتقسيط ومسارات جديدة للزبائن تولي أليانس للتأمينات أهمية خاصة لتبسيط مسار الزبون وتطوير حلول دفع أكثر سهولة.

وفي هذا الإطار، تواصل الشركة جهودها لترقية الدفع الإلكتروني، وتسهيل الاكتتاب عن بعد، ومواكبة تطور عادات المؤمن لهم، كما تعمل أليانس للتأمينات على تطوير حلول الدفع بالتقسيط، بهدف جعل بعض منتجات التأمين أكثر سهولة بالنسبة للأفراد والمؤسسات الصغيرة، مع الحفاظ على التوازنات التقنية والمالية للشركة وتجسد هذه المبادرات إرادة أليانس للتأمينات في مواكبة تطور السوق نحو خدمات أبسط وأسرع وأكثر توافقاً مع تطلعات المؤمن لهم.

رؤية مسؤولة لتطوير السوق

كما ثمّن أعضاء الجمعية العامة الإصلاحات التي باشرتها السلطات العمومية لفائدة عصرنة قطاع التأميناتوترى أليانس للتأمينات أن السوق الجزائرية للتأمينات تمتلك إمكانات نمو كبيرة، لكنها لا تزال دون الدور الطبيعي الذي يفترض أن تؤديه في حماية المؤسسات، وتأمين الاستثمارات، والحفاظ على الممتلكات، ومرافقة النمو الوطنيوفي هذا السياق، تجدد الشركة تمسكها بعصرنة القطاع على أساس الصلابة المالية للمتعاملين، وتحسين جودة الخدمات، وتوسيع التغطية التأمينية للنسيج الاقتصادي الوطني، والرقمنة، والابتكار، وتعزيز التوازنات التقنية للسوق ومن خلال تمثيلها داخل الاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين والمجلس الوطني للتأمينات، ساهمت أليانس للتأمينات بفعالية في النقاشات المتعلقة بمستقبل القطاع. كما شاركت الشركة في إعداد عدة مساهمات ووثائق عمل حول أولويات الإصلاح المستدام للسوق الوطنية للتأمينات.

وقد تم إرسال هذه المقترحات رسمياً إلى مختلف الجهات المعنية، لا سيما المجلس الوطني للتأمينات، والاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، ولجنة الإشراف على التأمينات، ووزارة المالية، وكذا مختلف الفاعلين في السوق، بهدف فتح مرحلة جديدة من الإصلاح التدريجي والمتشاور والمسؤول للقطاع.

وترى أليانس للتأمينات أن الإصلاح المستدام للسوق يتطلب مساراً تدريجيا للإصلاحات، قائما على رؤية اقتصادية واضحة، وتنظيم أكثر صرامة، ومرافقة فعالة من طرف الهيئة المنظمة. ومن شأن هذه المقاربة أن تسمح بإعادة التوازنات التقنية، وتنقية ممارسات السوق، وتعزيز ملاءة شركات التأمين، وتحسين حماية المؤمن لهم، وتوسيع التغطية التأمينية للنسيج الاقتصادي الوطني.

كما تعتبر الشركة أن التنمية المستدامة للقطاع تمر عبر منافسة سليمة، وانضباط اقتصادي أفضل، وإطار تنظيمي أكثر قوة،وحوكمة قطاعية أكثر حداثة، وتنفيذ مخطط تدريجي للإصلاح يتماشى مع خصوصيات السوق الجزائرية

وتجدد أليانس للتأمينات، ممثلة في رئيسها المدير العام حسان خليفاتي، التزامها إلى جانب السلطات العمومية، والهيئات التنظيمية، والاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين، والمجلس الوطني للتأمينات، وكافة الفاعلين في السوق، للمساهمة في بناء صناعة تأمين جزائرية أكثر صلابة وحداثة وسيادة، وأكثر توافقاً مع المعايير الدولية.

ارتياح للنتائج … الالتزام الثقة والوفاء…

تستقبل أليانس للتأمينات بارتياح النتائج الإيجابية المسجلة خلال سنة 2025، وتعرب عن عميق امتنانها لكافة فرقهاوشبكة توزيعها وشركائها ومساهميها على التزامهم وثقتهم ووفائهم حول أليانس للتأمينات.

أليانس للتأمينات… أكثر من تأمين

هذا وقد تأسست أليانس للتأمينات سنة 2005، كشركة تأمين خاصة جزائرية 100٪ وأول شركة خاصة مدرجة في بورصة الجزائر، تهدف إلى أن تصبح شركة التأمين المفضلة لدى الجزائريين من خلال تقديم مجموعة متكاملة من منتجات التأمين الموجهة للأفراد والمهنيين والمؤسسات.ومنذ عدة سنوات، تستثمر أليانس للتأمينات في تحولها الرقمي، من خلال رقمنة عملياتها، وتطوير خدماتها الإلكترونية، والتحسين المستمر لتجربة الزبون، وتعزيز نموذجها التشغيلي.