أليو سيسي يتعافى ويعود

أعلن الاتحاد السنغالي لكرة القدم، تعافي مدرب منتخب “أسود التيرانغا” أليو سيسي، بعد تعرضه لوعكة صحية.

وتعرض مدرب المنتخب السنغالي، أليو سيسي، لوعكة صحية، بعد مباراة الكاميرون، نقل على إثرها سهرة الجمعة إلى المستشفى.

وأكد الاتحاد السنغالي بأن سيسي تعافى وعاد إلى مقر إقامة المنتخب السنغالي لمواصلة عمله.

من جهة أخرى أعلن الاتحاد السنغالي عن مغادرة عبد الله سيما معسكر “أسود التيرانغا” بعدما تبين أن فترة غيابه ستتجاوز البطولة، بسبب إصابة في الفخذ الأيسر.

ويحتل منتخب السنغال صدارة المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، ويواجه في الجولة الأخيرة الوصيف غينيا (4 نقاط) لحساب الجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023 .