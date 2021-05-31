“أل جي الجزائر” تطل بمجموعة جديدة من مكيفات الهواء المبتكرة

تم تصميمها لتسهيل حياة المستخدمين

أطلقت “أل جي الجزائر” مجموعة جديدة من مكيفات الهواء المبتكرة تحت اسم إل جي”Dual cool” التي صممت من أجل جعل الحياة أسهل للمستخدمين.

وفي بيان لها، كشفت الشركة عن نقاط القوة في مكيفات الهواء الرئيسية والتي صممت لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمستهلكين من حيث التكنولوجيا وتوفير الكهرباء والأداء، فهي فعالة وصديقة للبيئة وذات أداء جد فعال، كما تشتهر الخصائص التقنية لمجموعة مكيفات الهواء أل جي بأدائها الذي لا يضاهى، مما يحسن راحة المستخدم والفعالية الطاقوية، مع دمج اتصال WIFI على طراز Artcool الممتاز.

وتجمع التشكيلة الجديدة بين الحداثة والتكنولوجيا بفضل تقنية العاكس المزدوج المدمج، حيث يوفر مكيف الهواء DualCool مجموعة متنوعة من الخيارات فيما يتعلق باستهلاك الكهرباء، يوفر مكيف الهواء العاكس DualCool ما يصل إلى 70٪ من الكهرباء، ويحافظ بالتالي على البيئة، فبمجرد وصول مكيف الهواء إلى درجة الحرارة المحددة، لا يلزم سوى الحد الأدنى من التشغيل لإبقاء درجة الحرارة هذه، حيث يمكن للمستخدم التحكم في استهلاك الكهرباء من خلال الحفاظ على درجة حرارة ثابتة بفضل الضاغط العاكس المزدوج المبتكر الذي يحسن وينظم سرعة التشغيل تلقائيًا لتقليل استهلاك الكهرباء.

أما من ناحية الراحة، يكون هذا الجهاز هادئًا ويضمن نومًا مريحًا بفضل خيار الراحة الحرارية، بالإضافة إلى ذلك، فإنه يبرد الغرفة بنسبة 40٪ أسرع من مكيف الهواء التقليدي ويضمن مراقبة دقيقة لدرجة الحرارة، كما يملك نظام التنظيف التلقائي، الذي يمنع تشكل البكتيريا والعفن على مبادل حراري، وتوفير بيئة أكثر متعة وراحة، ويتميز بطراز رائع وملائم لديكور المنزل، فضلا عن التشخيص الذكي الذي يسمح للمستخدمين بالتحقق بسهولة من التكوين والتركيب واستكشاف الأخطاء وإصلاحها وغيرها من المعلومات، مباشرة من الهاتف الذكي.