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“أمازون” تخسر 1.000 مليار دولار من قيمتها السوقية

الشروق أونلاين
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“أمازون” تخسر 1.000 مليار دولار من قيمتها السوقية
أرشيف
أمازون

أصبحت عملاق التجارة الإلكترونية الأمريكية “أمازون”، أول شركة في التاريخ، تخسر 1.000 مليار دولار من قيمتها السوقية في البورصة.

وحسب ما تناقلته وسائل إعلام متخصصة، فقد هبط سهم أمازون في ختام جلسة الأربعاء،  بنسبة 4.3 بالمئة، لتصل قيمته إلى 86.14 دولار.

وقد تراجعت القيمة القيمة السوقية للشركة بسبب ذلك، إلى 878.5 مليار دولار، مقارنة بمستوى 1.880 مليار دولار القياسي الذي بلغته في جويلية 2021.

فضلا عن ذلك، تكبّد المؤسس المشارك لأمازون جيف بيزوس، خسائر فادحة في صافي ثروته، قدّرت بنحو 83 مليار دولار.

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