أمام سانشيز وملكه.. رئيس كولومبيا يطالب بحضور الصحراء الغربية في القمم الأيبيرية-الأمريكية

اقترح رئيس كولومبيا، غوستافو بيترو، إضافة الصحراء الغربية كمراقب في القمم الأيبيرية-الأمريكية، في كلمة ألقاها بحضور الملك الاسباني ورئيس حكومته بيدرو سانشير .

ونقلت صحيفة “اندبندنت” الاسبانية عن الرئيس الكولومبي، قوله في خطابه أمام القمة الـ 28 الايبيرية- الأمريكية، التي حضرها الملك الاسباني ورئيس الحكومة بيدرو سانشيز،”إن منح دول افريقية تتحدث الاسبانية والبرتغالية والعربية ومنها واحدة لا تزال تحت الظلم وهي الصحراء الغربية صفة المراقب في القمة سيسمح بدمج هذه البلدان في مثل هذا النوع من الاجتماعات عالية المستوى”.

وقالت الصحيفة إن المقترح الذي قدمه بترو ليس جديدا، لأن المجتمع الأيبيري الأمريكي قد فكر بالفعل في شخصية المراقب المساعد والاستشاري منذ عام 2009.

وجاء طلب غوستافو بيترو بعد عام واحد من تحول رئيس الحكومة الإسبانية بيردو سانشيز عن الموقف التقليدي لإسبانيا حول الصحراء الغربية.

وبدأت الجمعة الدورة الثامنة والعشرون للقمة الأيبيرية الأمريكية، التي تضم 22 دولة من أمريكا اللاتينية والاتحاد الأوروبي، في سانتو دومينغو، عاصمة جمهورية الدومينيكان وشارك فيها الملك اسبانيا ورئيس الحكومة بيدرو سانشيز .