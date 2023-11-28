أمتعة وحقائب إضافية وتذاكر مجانية على “الجوية الجزائرية”

بموجب نظام الوفاء بـ"الأميال".. أندلسي لـ"الشروق":

أنهت الجوية الجزائرية العمل بنظام حقائب الأمتعة المجانية بأوزان معينة لحاملي بطاقات الوفاء المختلفة، وعوضتها بصيغة التنقيط بـ”الأميال” المعمول بها لدى كبرى الشركات الدولية للطيران، والتي تتيح للركاب الحصول على جملة من الامتيازات تصل حتى تذكرة سفر مجانية.

وفي هذا السياق، أوضح مدير الاتصال بالجوية الجزائرية أمين أندلسي لـ”الشروق”، أن النظام السابق لبطاقات الوفاء كان يتيح لصاحبه إمكانية إضافة حقيبة أمتعة بوزن 5 كيلوغرامات بصفة آلية، وتم الانتقال إلى نظام جديد للوفاء باكتساب النقاط أو ما يعرف بـ”الأميال” المعمول به دوليا.

وعزا أندلسي هذا الانتقال إلى المنافسة الكبيرة التي تميز عالم الطيران اليوم، وخصوصا نحو الجزائر، موضحا أن هناك من يتحدث عن احتكار للجوية الجزائرية، وهذا أمر خاطئ تماما -على حد تعبيره-بالنظر لوجود 24 شركة طيران تُسير رحلات من وإلى الجزائر بعضها منخفض التكلفة وأخرى دولية وناقلين وطنيين.

ولفت محدثنا إلى أنه من الآن فصاعدا بإمكان أي مسافر على متن الخطوط الجوية الجزائرية التسجيل بنقرة زر بسيطة على موقعها الإلكتروني الرسمي في القسم المخصص للأميال، وبعد إتمام العملية يتحصل على رمز (كود) يصبح بمثابة بطاقة الوفاء التي ترافق المسافر، وهذا في إطار عمليات الرقمنة التي اعتمدها الناقل الوطني، من دون التنقل إلى الوكالات التجارية للشركة.

وأوضح المتحدث أنه انطلاقا من هذا الرمز وكل ما قام صاحبه بالسفر على متن الخطوط الجوية الجزائرية فإنه يكتسب نقاطا في كل “أميال” حسب الوجهة التي اختارها سواء كانت دولية أو داخلية، ما يتيح الاستفادة من جملة امتيازات أي تحويل الأميال إلى امتيازات.

وعن هذه الامتيازات، يشرح مدير الاتصال بالجوية الجزائرية أنها تسمح للمسافر بعد حصوله على الأميال والتي تزداد خصوصا كلما زاد وفاؤه للشركة، بالاستفادة إما من حقيبة أمتعة إضافية مجانية بوزن 10 كيلوغرام، أو حقيبة أمتعة ثانية بوزن 23 كيلوغراما مجانية أيضا.

كما تسمح الأميال أيضا عند الوصول إلى مستوى معين، بالاستفادة من تغيير الدرجة، فمثلا إذا تمت عملية الحجز في الدرجة الاقتصادية (السياحية)، بإمكان المسافر الاستفادة من مقعد في درجة الأعمال أو الأولى وهكذا.

كما تتيح الأميال المحصل عليها في حال بلوغ مستوى معين، من الحصول على تذكرة سفر مجانية حسب الوجهة التي يختارها الزبون قياسا بدرجة وفائه للشركة.

وتأتي هذه المستجدات بعد أسابيع قليلة من اعتماد الناقل الجوي الوطني إجراءات جديدة تتعلق بالأمتعة المسموح بها على متن رحلاتها والتي دخلت حيز التطبيق اعتبارا من 29 أكتوبر الماضي، في إطار مخطط التكيف مع الإجراءات المعمول بها لدى شركات الطيران الحديثة.

وكما هو معلوم، فإن وزن الطائرة كلما ارتفع كلما زاد استهلاك الوقود والعكس صحيح، ولذلك تفرض شركات الطيران رسوما إضافية على الأوزان الزائدة للأمتعة.

وأشارت حينها وثيقة للجوية الجزائرية حول سياسة الأمتعة الجديدة اطلعت عليها “الشروق”، إلى أنه عند الحجز أو شراء التذكرة، فإن الزبون يلاحظ عبارة توضح عدد قطع الأمتعة المسموح بها، حيث إن عبارة (Pc 1 ) معناها أنه يسمح بحقيبة واحدة مجانية، و(Pc 2) تعني السماح بقطعتي أمتعة بالمجان.

وورد في الوثيقة أن قطعة الأمتعة المسجلة يجب ألا يتجاوز طولها وعرضها والارتفاع 158 سنتيمتر ووزن 23 كيلوغراما، كما أن حقائب الأمتعة المسموح بها للأطفال ما بين 2 إلى 12 سنة هي نفسها المسموح بها للبالغين.

وحسب الوثيقة، فإن تطبيق الإجراءات الجديدة لوزن الأمتعة ينقسم حسب الوجهات، حيث تم تقسيمها إلى 7 مناطق هي فرنسا والوجهات الدولية (أوربا وتونس) والشرق الأوسط وتركيا والرحلات الطويلة وإفريقيا ورحلات من وإلى الوجهات الدولية التي تتوقف بمطار الجزائر الدولي.