أمراض خفية تكشفها تحاليل يتجاهلها بعض الأطباء

رغم سلامة تحاليل السكري والغدة الدرقية

يعاني الكثيرون من أعراض جسدية، على غرار الدوخة المتكررة، الفشل، الإرهاق غير المبرر، رغم أن تحاليلهم الطبية تظهر سلامتهم الجسدية من أي مرض عضوي، فما أسباب مثل هذه الأعراض، التي تتكرر لدى مختلف الفئات العمرية؟

كلما شعر شخص بأعراض مثل الدوخة والإرهاق وصعوبة التنفس والتعب غير المبرر، وقصد الطبيب لمعرفة السبب، يطلب منه الأخير إجراء تحاليل طبية معينة لكشف بعض الأمراض التي تتسبب غالبا في مثل هذه الأعراض، وعلى رأسها مرض السكري، ارتفاع الضغط الدموي، فقر الدم الحاد، خمول أو النشاط الزائد للغدة الدرقية.

والإشكال أحيانا، أن جميع هذه التحاليل تكون سليمة ونسبها منطقية، وبالتالي، فهذا الشخص لا يعاني من أي مرض معين. وفي هذه الحالة، يصف له بعض الأطباء مكملات غذائية وفيتامينات، ويطلبون منه الخلود للراحة.

ولكن، وبحسب ما يؤكده المختص في أمراض الغدد والسكري، عبد الرحيم بونقطة، هو وجود أمراض خفية لا تكشفها التحاليل العادية التي يطلبها عادة كثير من الأطباء وخاصة المبتدئين منهم، وحتى المرضى عليهم الانتباه إليها.

وذكر المتحدث ثلاثة أمراض لا تكشفها التحاليل الطبية، وتتسبب في أعراض جسدية على الشخص، منها الدوخة والتعب المزمن والإرهاق، أوّلها أمراض الغدة الدرقية، وقال في هذا الشأن: “أغلبية الأشخاص الذين يعانون من الإرهاق والتعب المزمن، يطلب منهم الطبيب المعالج إجراء تحليل سلامة الغدة الدرقية المعروف بـ” tsh”، وعندما تظهر نسبة هذا التحليل طبيعية لدى المريض، فهذا لا يعني عدم وجود مشاكل بالغدة، إذ لابد على الطبيب من أن يطلب منه أيضا إجراء تحليل يعرف بـ”4 ft”، وخاصة بالنسبة للمرضى الذين يجرون تحاليل الغدة الدرقية لأول مرة في حياتهم”.

آلام الرأس والدوخة لها علاقة مباشرة بالعيون

وبحسبه، يمكن أن يكون تحليل ” tsh” جيدا لدى المريض، ولكن نكتشف أن تحليل “4 ft ” منخفض عن النسبة الطبيعية، وهنا يتناول المريض دواء لتعديل هذا الخلل وتزول عنه الأعراض الجسدية التي ذكرناها سابقا.

حالة مرضية أخرى، متعلقة بأمراض الغدة الكظرية، بحيث تكون نسبة تحليل الكورتيزون في دم الشخص عادية، ولا تنبئ بإصابته بأي مرض، “ولكن، لابد على المريض من الخضوع لتحليل آخر يسمى تحليل “سيناكتان”، خاصة لمن يعاني من تعب كبير ودوخة مستمرة، لكشف إصابته بمرض خمول الغدة الكظرية حتى ولو جاءت بقية تحاليله الطبية سليمة”، بحسب قول الطبيب.

والحالة الثالثة متعلقة بالأشخاص الذين يعانون من آلام رأس مزمنة ودوخة، وغالبيتهم يرجّح إصابته بمرض الشقيقة، يقول بونقطة: “هؤلاء يجب عليهم زيارة طبيب العيون، حتى ولو كانت رؤيتهم جيدة، بحيث يمكن أن يكون البصر بإحدى العينين ضعيفا، ما يجعل العين الأخرى تتحمل ضغطا كبيرا، ما يتسبب في دوخة للشخص”.

فكثير من الأشخاص عانوا من آلام الرأس لسنوات طويلة، وكانوا مداومين على تناول المسكنات، ولكن بمجرد ارتدائهم نظارات طبية اختفت الآلام تماما.

نقص الفيتامين “دال” يسبب مشاكل صحية

وتحليل آخر يتجاهله كثير من الجزائريين، رغم أهميته في تحقيق توازن بالجسد، وينصح به بعض الأطباء وهو تحليل الفيتامين “دال”، الذي يتحصل عليه الشخص من خلال التعرض المستمر للشمس، خاصة وأن مصادرة الغذائية قليلة جدا، ويأتي على رأسها السلمون والبيض.

فنقص الفيتامين دال في الجسم، يسبب إرهاقا شديدا ونعاسا متواصلا وتوترا وقلقا وآلاما بمختف عظام الجسد. والنسب العادية لهذا الهرمون بالجسد تتراوح ما بين 30 و100.