أمريكا تبدأ تحصيل رسوم ترامب الجديدة على جميع الواردات

بدأ موظفو الجمارك في الولايات المتحدة، السبت، تحصيل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب من جانب واحد بنسبة 10% على جميع الواردات من العديد من الدول.

وقالت وكالة رويترز إن الرسوم الجمركية الأساسية الأولية البالغة 10% دخلت حيز التنفيذ في الموانئ البحرية والمطارات ومستودعات الجمارك الأميركية في الساعة 12:01 صباحا، مما يمثل رفض ترامب الكامل لنظام ما بعد الحرب العالمية الثانية للمعدلات الجمركية المتفق عليها بشكل متبادل.

وقالت كيلي آن شو المحامية التجارية في مؤسسة هوغان لوفيلز والمستشارة التجارية السابقة للبيت الأبيض خلال ولاية ترامب الأولى: “هذا أكبر إجراء تجاري أحادي في حياتنا”.

وأضافت خلال فعالية لمؤسسة بروكينغز أنها تتوقع أن تتطور الرسوم الجمركية بمرور الوقت مع سعي الدول للتفاوض على معدلات أقل.

وتابعت: “لكن هذا أمر هائل. إنه تحول جذري وهام في طريقة تعاملنا التجاري مع كل دولة على وجه الأرض”.

وأدى إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية، الأربعاء، إلى ارتباك أسواق الأسهم العالمية بشدة، حيث خسرت شركات مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ما قيمته 5 تريليونات دولار من قيمتها السوقية عند إغلاق يوم الجمعة، وهو انخفاض قياسي على مدى يومين. وتراجعت أسعار النفط والسلع، بينما لجأ المستثمرون إلى السندات الحكومية كملاذ آمن.