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اقتصاد

أمريكا تتعزّز بثالث مصنع لأكبر شركة تقنيات في العالم

الشروق أونلاين
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أمريكا تتعزّز بثالث مصنع لأكبر شركة تقنيات في العالم

 أعلنت شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات (تي أس أم سي) عن شروعها في بناء ثالث مصنع لها للرقائق الالكترونية في ولاية أريزونا الأمريكية، وذلك في إطار وعودها السابقة باستثمارات قدرها 100 مليار دولار في أمريكا، حسب مقال نشرته وكالة “بلومبرغ”. 

وبدأت الشركة التايوانية في توطين استثمارات لها في أمريكا خلال عهدة الرئيس السابق، جو بايدن، وذلك في ظل مخاوف من احتلال بكين لتايوان التي تعتبرها جزء من أراضيها، وسيطرتها على سوق الرقائق الالكترونية العالمي، ما قد يؤدّي إلى حدوث شللٍ في الصناعات الغربية.

وتُعد “تايوان لصناعة أشباه الموصلات” المزوّد الرئيسي لكل من “أبل” و”إنفيديا”، وتشكل حجر الأساس في جهود الحكومة الأميركية لإعادة التصنيع إلى داخل البلاد.

وفي مارس الماضي، أعلن الرئيس التنفيذي للشركة سي سي وي، عن خطة استثمارية إضافية تقدّر بـ100 مليار دولار في مصانع الشركة داخل الولايات المتحدة، ما سيعزز إنتاجها على الأراضي الأميركية.

وفي وقت سابق، أعلنت شركة تايوان (تي إس أم سي)، لصناعة أشباه الموصلات، عن ارتفاع أرباحها ومبيعاتها خلال الربع الأول، في ظل ارتفاع نمو تقنيات الذكاء الاصطناعي.

 وقالت الشركة التايوانية، إن صافي أرباحها للأشهر الثلاثة الأولى من عام 2025، قد ارتفع بنسبة 60.3 % مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى حوالي 11.2 مليار دولار أمريكي، حيث تجاوز هذا الرقم التوقعات البالغة 10.3 مليار دولار، وفقًا لوكالة بلومبرغ.

من ناحية أخرى، ارتفع صافي المبيعات بنسبة 41.6 % ليصل إلى 26.242 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 18.517 مليار دولار خلال العام الماضي.

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