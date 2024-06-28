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أمريكا تدعو دولا عربية والاحتلال “الإسرائيلي” لحضور قمة “الناتو”

الشروق أونلاين
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أمريكا تدعو دولا عربية والاحتلال “الإسرائيلي” لحضور قمة “الناتو”

 كشف صحيفة “فاينانشل تايمز” الامريكية، عن دعوة قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، لدول عربية وكذا الاحتلال الصهيوني، لحضور قمة حلف شمال الأطلسي، والمنعقدة شهر جويلية المقبل.

ووفقا لذات المصدر، فقد وجّه الأمين العام، ينس ستولتنبرغ، دعة لرؤساء دول وحكومات جميع الحلفاء الاثنين والثلاثين، بالإضافة دعوات وجهت إلى قادة شركاء في منطقة المحيطين الهندي والهادي”.

وبخصوص الدول العربية المدوة لهذه القمة، فقد تحدّث المصدر عن دعوة كل من مصر والأردن وقطر وتونس والإمارات والبحرين لحضور القمة.

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