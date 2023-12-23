أمريكا تدفع بـ “البرغوث” ميسي إلى مُستنقع الحرب الرّوسية الأوكرانية

أهدى النّجم الأرجنتيني وبطل العالم وصاحب “الكرة الذّهبية” ليونيل ميسي قميصه بِألوان ناديه إنتر ميامي الأمريكي، إلى قائد القوّات المسلّحة الأوكرانية فاليري زالوجني.

وتكفّل صديق للجنرال الأوكراني فاليري زالوجني، بِجلب القميص- الهدية من يديَي ميسي. بعد أن اتّصل بِمواطنه اللاعب الدولي الأوكراني سيرغي كريفستوف مدافع نادي إنتر ميامي الأمريكي، وطلب منه التحدّث مع زميله الأرجنتيني بِهذا الشّأن.

ولبّى “البرغوث” الأرجنتيني الطلب عن طيبة خاطر، وأهداه قميصه مُدوّنا عليه توقيعه الشخصي وأيضا اسم قائد القوّات المُسلحة الأوكرانية.

هكذا نقلت الصّحافةُ الأمريكية والغربية الموالية لها الخبرَ بِكلّ بساطة.

وسبق لـ “البيت الأبيض” الأمريكي احتواء أسطورة الكرة البرازيلية بيليه، فيما عجز عن ترويض نظيره الأرجنتيني دييغو مارادونا المُوالي للمعسكر الشرقي.

وتُظهر الصورة المُدرجة أدناه الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون (1969-1974) بِمكتبه في “البيت الأبيض”، رفقة بيليه.

وفي المونديال نسخة الأرجنتين 1978، يُروَّج أن يد “البيت الأبيض” الأمريكي بِواسطة الديبلوماسي هنري كيسنجر، امتدّت لِترتيب الأمور هناك وتفصيل النتائج على المقاس، تُفضي إلى تتويج منتخب الأرجنتين بِاللّقب العالمي، كنوع من الهدية لِنظام الحكم المُوالي لِأمريكا والمُعادي للسّوفيات. عِلما أن كيسنجر ذا الأصول الألمانية- اليهودية كان يعشق كرة القدم، ويُتابع فعّالياتها بِشغف.