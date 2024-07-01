أمريكا ترفع تأهبها العسكري في أوربا

قرّر الجيش الأمريكي رفع مستوى التأهب في عدد من قواعده في أوروبا، حسبما ذكرت وسائل إعلام أميركية عدة مساء الأحد.

وحسب ما نقلته شبكة “سي أن أن” الأمريكية، عن مسؤولين تحدثوا شريطة عدم كشف أسمائهم، فقد تم رفع التاهب العسكري في تلك القواعد إلى المستوى “تشارلي”، وهو ثاني أعلى مستوى.

وفي بيان صادر عن وزارة الدفاع الامريكية(البنتاغون)، نقلته قناة “DW” الألمانية، فانه “بسبب مجموعة من العوامل التي قد تؤثر في سلامة وأمن العسكريين الأميركيين وعائلاتهم المتمركزين في المسرح الأوروبي، تضاعف القيادة الأميركية في أوروبا جهودها للتشديد على ضرورة اليقظة خلال أشهر الصيف”.

ويُطبق مستوى (تشارلي) للتأهب العسكري “عند وقوع حادث أو لدى تلقي معلومات استخبارية تشير إلى احتمال حدوث نوع من أنواع العمل الإرهابي أو الاستهداف ضد أفراد أو منشآت”، حسبما ذكر الجيش الأميركي على موقعه الإلكتروني. أما المستوى الأعلى فهو “دلتا”، ويطبق عندما يكون الهجوم الإرهابي جارياً أو “وشيكاً”.