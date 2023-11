الجيش الأمريكي يعلن عن وصول “غواصة نووية” إلى الشرق الأوسط

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن وصول الغواصة النووية من طراز “أوهايو” وصلت إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط.

On November 5, 2023, an Ohio-class submarine arrived in the U.S. Central Command area of responsibility. pic.twitter.com/iDgUFp4enp

