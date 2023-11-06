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العالم

الجيش الأمريكي يعلن عن وصول “غواصة نووية” إلى الشرق الأوسط

الشروق أونلاين
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الجيش الأمريكي يعلن عن وصول “غواصة نووية” إلى الشرق الأوسط
ح.م
الغواصة النووية من طراز "أوهايو"

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن وصول الغواصة النووية من طراز “أوهايو” وصلت إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان على منصة “إكس” (تويتر سابق)، أن “الغواصة النووية من طراز ‘أوهايو’ وصلت إلى منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية”.

وكانت الولايات المتحدة قد نشرت حاملتي الطائرات “آيزنهاور” و”جيرالد فورد” ومجموعة السفن الحربية التابعة لهما في المنطقة، لتضاف لهم الغواصة النووية من طراز أوهايو.

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