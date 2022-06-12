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أمريكا تلغي إلزامية فحص كورونا للمسافرين

الشروق أونلاين
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أمريكا تلغي إلزامية فحص كورونا للمسافرين

أعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأميركي “سي دي سي”، الجمعة، إلغاء الزامية إجراء اختبار كورونا سلبي كشرط لدخول الولايات المتحدة، ابتداء من الأحد.

وأبقى المركز الأمريكي على امتلاك بطاقة الحصول على لقاحات كورونا كشرط لدخول المسافرين غير الأميركيين إلى الولايات المتحدة.

ووفق بيان “سي دي سي” دخلت جائحة كورونا في مرحلة جديدة خاصة بعد انتشار اللقاحات وتوافر العلاجات الفعالة، وتراكم معدلات المناعة على مستوى سكان الولايات المتحدة بسبب الإصابة بالفيروس أو من المناعة التي توفرها اللقاحات.

وتؤكد السلطات الصحية الأميركية أنها ستواصل مراقبة مؤشرات الإصابة بكورونا وستعيد تقييم قراراها إذا تغير الوضع، وفق وكالة أسوشيتد برس.

ونقلت أسوشيتد برس عن وزير الصحة الأميركي، كزافييه بيسيرا قوله “إن هذه الخطوة أصحبت ممكنة بسبب التقدم الذي أحرزته البلاد في مواجهة جائحة كورونا”.

روجر داو، رئيس رابطة السفر الأميركية قال إن هذا القرار يمثل “خطوة كبيرة أخرى إلى الأمام لاستعادة السفر الجوي الداخلي وعودة السفر الدولي إلى الولايات المتحدة”.

ورفعت العديد من الدول حول العالم الضوابط التي وضعتها في ما يتعلق بالمسافرين القادمين في خطوة لتنشيط السياحة.

وتقدر شركات الطيران الأميركية أن هذا القرار قد يزيد من عدد المسافرين للولايات المتحدة بـ4.3 مليون مسافر إضافي خلال عام واحد.

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