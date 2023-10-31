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أمريكا تنشر 300 جندي إضافي في الشرق الأوسط

الشروق أونلاين
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أمريكا تنشر 300 جندي إضافي في الشرق الأوسط
ح. م
المتحدث باسم البنتاغون قال أن اأمريكا قررت نشر 300 جندي إضافي في الشرق الأوسط، لكنه أشار أن نشر هؤلاء الجنود لن يكون في اسرائيل.

قال المتحدث باسم البنتاغون اليوم، الثلاثاء 31 أكتوبر، أن القوات الأمريكية تعرضت تعرضت إلى 27 هجوما في كل من العراق وسوريا، وهذا منذ 17 أكتوبر.

المتحدث باسم البنتاغون أضاف كذلك أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت نشر 300 جندي إضافي في الشرق الأوسط، لكنه أشار أن نشر هؤلاء الجنود الإضافيين لن يكون في اسرائيل.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن دعمها للكيان بعد عملية طوفان الأقصى، حيث تنقل إلى الكيان كل من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ووزير الخارجية الأمريكي، توني بلنكن.

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