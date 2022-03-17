أمريكا: فك لغز اختفاء طفلة منذ 60 عاما!

استطاعت السلطات الأمريكية أن تفك لغز اختفاء طفلة صغيرة في ظروف غامضة منذ 60 عاما، وهي أقدم قضية تعود للواجهة للبحث في تفاصيلها.

وبحسب ما أفادت صحف أمريكية فقد مكنّت الصدفة من اكتشاف رفاة محترقة في صحراء أريزونا، وذلك عندما قام أحد المعلمين بالتفتيش بين الصخور ليتبين أن الرفاة تعود للطفلة شارون لي غاليغوس التي جرى البحث عنها منذ عقود طويلة.

وكانت السلطات الأمريكية، إلى جانب المركز الوطني للأطفال المفقودين، قد عملوا جميعا على تحديد مكان الطفلة التي اختطفت من حديقة جدها في 21 جويلية سنة 1960 عندما كانت في الرابعة من عمرها في إحدى مناطق نيو مكسيكو، حسبما ذكرت السلطات.

ويُعتقد أن المشتبه بهم في اختطافها، كانوا يقودون سيارة من نوع “بليموث” خضراء داكنة من طراز 1951، لكن لم يتم العثور عليهم مطلقا، وفق ما نشره موقع “سكاي نيوز”.

وقد مكنّت تقنية الحمض النووي المتقدمة من التعرف على صاحبة الرفاة المحترقة، حيث تبين أنها تعود لشارون التي مازال والديها على قيد الحياة.

وذكرت السلطات الأمريكية في مؤتمر صحفي، أن قضية الطفلة المختفية تعتبر أقدم قضية، ولا يزال هناك الكثير من العمل لمعرفة من اختطفها وما ظروف مقتلها، حيث وقال الشريف ديفيد رودس، إن المحققين لديهم عدد قليل من الخيوط من أبناء عمومة الطفلة شارون الذين كانوا معها في وقت اختطافها.