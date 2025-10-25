-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

أمريكا وأستراليا تسابقان الزمن لكسب معركة المعادن النادرة مع الصين

ع.ف
  • 330
  • 0
أمريكا وأستراليا تسابقان الزمن لكسب معركة المعادن النادرة مع الصين
ح.م
أمريكا وأستراليا في معركة المعادن النادرة

وقّع بنك التصدير والاستيراد الأميركي التزامات قروض بقيمة تزيد عن 2.2 مليار دولار، لتطوير مشاريع المعادن الحيوية النادرة مع سبع شركات في أستراليا، من بينها: “آرافورا للمعادن النادرة”، و”نورثرن مينيرالز”، و”آر زد ريسورسز”، و”جرافينكس” التي تُطوّر ثالث أكبر رواسب الجرافيت في العالم.

وفي تصريح لوزير الداخلية الأميركي، وصف هذا المشروع الاستثماري، المندرج في إطار سباق تطوير تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بمشروع “مانهاتن” المتعلّق بصنع الأسلحة النووية. وتأتي هذه الخطو بعد اللقاء الذي أجراه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مع رئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانيز، لتطوير صناعة المعادن الأرضية النادرة التي تتحكّم فيها الصين بنسبة كبيرة وتهدّد من خلالها الصناعات الأمريكية المتقدّمة، الفضاء والسلاح.

وفي مقال نشرته صحيفة “فاينانشل تايمز” فان تكلفة انجاز مصافي تكرير المعادن النادرة تصل الى 05 أضعاف تكلفة إنجازها في آسيا، وهو ما دفع الحكومة الأسترالية الى تقديم دعم ماليّ لمشاريع، مثل الدعم الكبير لمصفاة “إيلوكا ريسورسز” في غرب أستراليا، البالغة قيمتها 1.8 مليار دولار أسترالي، لتحفيز هذه الصناعة.

وفي تعليق له، أعرب قال توماس كرومر، المتخصص في المعادن الأرضية النادرة ومدير شركة “جينجر” للتجارة والاستثمار الدولية، عن اعتراضه لهذا المشروع قائلا “لماذا ترغبون في إنفاق أموال دافعي الضرائب في أستراليا لحل مشكلات الآخرين؟” وأضاف: “لا يوجد سوق للمعادن الأرضية النادرة هنا”.

مقالات ذات صلة
ممنوع أيّ تعامل لـ”الأصول الافتراضيّة” داخل أو خارج الجزائر 

ممنوع أيّ تعامل لـ”الأصول الافتراضيّة” داخل أو خارج الجزائر 

محطة الجلفة تعصف بـ “دورو فيلغويرا” الاسبانية وتربك خطتها للإنقاذ!

محطة الجلفة تعصف بـ “دورو فيلغويرا” الاسبانية وتربك خطتها للإنقاذ!

رزيق يستعرض في جنيف تجربة الجزائر في دعم الشباب والمقاولاتية

رزيق يستعرض في جنيف تجربة الجزائر في دعم الشباب والمقاولاتية

الدول المصدرة للغاز قلقة من لائحة الاتحاد الأوروبي

الدول المصدرة للغاز قلقة من لائحة الاتحاد الأوروبي

2000 سفينة و15 مليون طن.. أهداف طموحة لميناء الجزائر خلال 2025

2000 سفينة و15 مليون طن.. أهداف طموحة لميناء الجزائر خلال 2025

منصات ذكية لتسيير الشُعب الفلاحية ومتابعة “آنية للإنتاج”

منصات ذكية لتسيير الشُعب الفلاحية ومتابعة “آنية للإنتاج”

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد