أمريكية أنجبت مجموعتين من التوائم في حالة لا تحدث إلا نادرا

أنجبت امرأة أمريكية أربعة توائم – فتاتان وصبيان- عن طريق عملية قيصرية في مستشفى ماساتشوستس العام في بوسطن، وهي حالة لا تحدث إلا مرة واحدة من كل 10 ملايين ولادة.

وأكد متحدث باسم المستشفى، أن التوائم ولدوا قبل موعدهم بحوالي 12 أسبوعًا وسيقضون ثمانية أسابيع في وحدة العناية المركزة.

ولد الأشقاء الأربعة على بعد دقيقة واحدة تقريبًا أثناء الولادة، وكانت الأم في المستشفى منذ 6 جويلية بسبب الطبيعة الحساسة لحملها.

وقالت الأم نيس، مصففة الشعر بدوام جزئي، والتي كافحت في السابق للحمل، في مقابلة مع صحفية: “قرر الأطفال دخول العالم في وقت أقرب مما كان متوقعا”.

وقال الدكتور أحمد باشات، مدير مركز علاج الجنين، والأستاذ في قسم أمراض النساء والتوليد بجامعة جونز هوبكنز، “إن الحمل بأربعة توائم هو نادر ويحدث مرة واحد من كل 10 ملايين”.

ودعم الأصدقاء الزوجين من خلال إنشاء صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة لمساعدة الأسرة في شؤونها المالية، مشيرين إلى أن تكلفة تربية الأطفال حديثي الولادة الأربعة ستكون باهظة, وخلال كتابة هذا التقرير، تبرع 462 شخصًا، وجمعوا أكثر من 21 ألف دولارًا أمريكيًا للعائلة.