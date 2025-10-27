أمريكية تبحث في القرآن بعد سماعها عن ظلم المرأة.. والنتيجة غير متوقعة!

انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لناشطة أمريكية تتحدث عن النتيجة غير المتوقعة التي توصلت إليها بعد قراءتها للقرآن الكريم كاملا، وهي الخطوة التي أقدمت عليها بسبب سماعها لأقاويل كثيرة عن ظلم المرأة في الإسلام.

تقول المرأة في المقطع المصور الذي أحدث ضجة واسعة في الغرب: ‏”وجدت في القرآن أن الإسلام يقدر المرأة تقديراً كبيراً، حتى أن سورة في القرآن سميت باسمها، وجدت بأنه يقدرها ويعطيها حقوقها أكثر منا روحياً واجتماعياً”.

وقرأت الناشطة الأمريكية، التي كانت لديها مفاهيم مسبقة سلبية عن الإسلام وعن وضع المرأة فيه، سورة النساء بتمعن، وصُدمت بالحقائق التالية:

تكريم المرأة: وجدت أن السورة تمنح المرأة حقوقًا لم تكن معروفة في المجتمعات الغربية في ذلك الوقت، وتعتبرها كيانًا مكرمًا له حقوق وواجبات.

تصحيح المفاهيم: اكتشفت أن العديد من الأحكام التي كانت تُفسَّر على أنها ظلم للمرأة، هي في الحقيقة أحكام حكيمة جاءت لضمان حقوقها وحمايتها، مثل أحكام الميراث التي كانت تظنها مجحفة، ولكنها اكتشفت الحكمة منها.

معاملة الزوجات: وجدت أن الإسلام يحث على حسن معاملة الزوجة، وأن السورة تؤكد على أهمية العدل بين الزوجات، وأن أي ظلم قد يقع ليس من الإسلام نفسه، بل من سوء فهم بعض المسلمين.

الإعجاز القرآني: لاحظت أن السورة تحتوي على إعجاز في تنظيم العلاقات الأسرية والاجتماعية، وأنها تقدم حلولًا للمشاكل التي لا تزال المجتمعات المعاصرة تعاني منها.

وقدمت السيدة الأمريكية في ختام تجربتها مع القرآن شرحًا مفصلاً لآيات من سورة النساء التي تركز على حقوق المرأة في الإسلام، خصوصًا حقوقها المالية والمهر، وكيف رفع الإسلام الظلم عن النساء وضمن لهن مكانة محترمة في المجتمع من خلال توجيهات قرآنية واضحة تتعلق بالعدل والمعاملة الحسنة.