أمريكية تتحدث عن تجربة جعلتها تؤمن بالآخرة!

تحدثت سيدة أمريكية لوسائل إعلام محلية عن تجرية مرضية جعلتها تؤمن بالآخرة، وبوجود حياة بعد الموت بعدما رأت أشياء غريبة.

وبحسب ما أفادت المرأة المنحدرة من ولاية ويسكونسن لبوابة news.com.au الإلكترونية الأمريكية، فقد أصيبت بسكتة قلبية، وبدأت ترى ظواهر غير عادية دفعتها إلى الإيمان بالحياة بعد الموت.

وتحدثت الأمريكية جايد لمستخدمي شبكة TikTok عن تجربتها الصوفية، كما أسمتها، حيث قالت إنها أصيبت بمرض بسبب الحر في صيف عام 2011.

وأضافت: “كان الجو خانقا ورطبا للغاية في مسقط رأسي بمدينة جرين باي. في مرحلة ما، شعرت بالغثيان”.

وتتذكر جايد أن عينيها أغمقتا، وبدا رأسها منتفخا، وبدا جسدها صغيرا على غير العادة، لتعلم لاحقا أنه تم إنقاذها باستخدام جهاز الإنعاش بعد توقف قلبها لمدة ثلاث دقائق.

وبعد خروجها من المستشفى بدأت تشهد ظواهر غريبة، على سبيل المثال، فرغت بطاريات السجائر الإلكترونية الممتلئة من الشحن بشكل مفاجئ أمام عينيها، كما بدأت تسمع أصواتا غير عادية وترى أشكالا غريبة.

وقالت: “اعتقدت أنني بدأت بالجنون لكن الآن أعتقد أن ما حدث معي جعلني أفهم أن هناك حياة خارج عتبة الوجود. والآن أؤمن بالحياة الآخرة”.