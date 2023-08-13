أمريكية تحطم الرقم القياسي بأطول لحية نسائية

حطمت امرأة أمريكية الرقم القياسي بأطول لحية نسائية في العالم، بعد أن تخلت عن روتين الحلاقة ثلاث مرات في اليوم.

وقال مسؤولو غينيس في بيان صحفي، إن إيرين هانيكوت، 38 عاما، كانت لحيتها تنمو بطولسنتمترا بسبب إصابتها بمتلازمة تكيس المبايض.

تسبب هذه الحالة اختلالا هرمونيا – من بين أمور أخرى – يمكن أن تؤدي إلى زيادة نمو الشعر.

وفي حالة هانيكوت، سمحت هذه الأعراض الأخيرة لها بالحصول على لقب صاحبة أطول لحية في العالم دون تناول أي هرمونات أو مكملات.

وذكر بيان غينيس الإخباري، أن الحلاقة بالشمع واستخدام منتجات إزالة الشعر كانت كلها طرق حاولت إيرينالسيطرة على لحيتها عندما بدأت في النمو بعد أن بلغت الثالثة عشرة من عمرها.

حافظتصاحبة اللحيةعلى نمط الحياة هذا طوال فترة المراهقة والشباب، لكنها قالت إنها فقدت في النهاية جزءا من بصرها وبدأت تشعر “بالتعب من الحلاقة”، لذلك بدأت في إطالة لحيتها.

وحققت ايرين الرقم القياسي في 8 فبراير 2023، في ميشيغان، بعد أن حطمت الرقم القياسي المسجل باسم فيفيان ويلر( 75 عاما)بلحية بطول (25.5 سم).

وبحسب صحيفة “الغارديان البريطانية”، لم تكن متلازمة المبيض المتعدد الكيسات مشكلةهانيكوت الصحية الوحيدة، حيث تم بتر النصف السفلي من إحدى ساقيها بعد أن أصيبت بعدوى بكتيرية أثناء إقامتها في المستشفى لعلاج إصابة في القدم.