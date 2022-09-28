أمريكية تطبع سيرتها الذاتية على قالب حلوى لهذا السبب! (صورة)

قامت امرأة أمريكية بطبع سيرتها الذاتية على كعكة صالحة للأكل لترفع من حظوظها في الحصول على وظيفة شركة “نايكي العالمية”.

كتبت كارلي بافليناك بلاكبيرين (27 سنة) على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي المهني ” لينكدإن” أنها تقدمت بطلب للعمل ضمن الشركة العملاقة للملابس الرياضية، تزامنا مع تنظيم احتفالا يمارس فيه الموظفون ألعابا رياضية.

وأشارت المتقدمة للعمل إلى أنها أرادت أن تبتكر طريقة حتى تلفت بها انتباه المسؤولين في الشركة من خلال إرسال سيرتها الذاتية مطبوعة على الكعكة، حتى يعرفون من تكون، مضيفة ” هل من وسيلة أفضل من إرسال كعكة إلى حفلة كبيرة” وفقا لما أورده موقع ” نيويورك بوست”.”

وتضمنت السيرة الذاتية كل التفاصيل المطلوبة للتقدم للعمل من شهادات وخبرات، غير أنها فضلت أن تكتب اسمها بخط كبير في أسفل الكعكة حتى يرسخ في أذهان المسؤولين.

وذكرت كارلي التي فُصلت من عملها مؤخرا، أنها اشترت الكعكة من أحد المتاجر، وأرسلتها مع سائقة إلى الحفل الذي نظمته شركة نايكي، طالبة منها أن تسلم السيرة الذاتية” اللذيذةّ للشخص المعني.

من جهتها، أصرّت السائقة على تنفيذ طلب بافليناك في تقديم قالب الحلوى للشخص المعني بعدما طلب منها أن تتركه في مكتب الاستقبال، وتمكنت من ذلك، حيث عبّر المسؤول الأول عن إعجابه بالفكرة وسط جمهور غفير من الموظفين الذي حضروا الحفل، ومن المرتقب أن تجري صاحبة الفكرة المبتكرة مقابلات قريبة مع ممثلين عن الشركة العملاقة.