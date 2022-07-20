أمريكية تعثر على مفاجأة داخل حقيبة يد مستعملة

عثرت امرأة أمريكية على مبلغ 300 دولار داخل حقيبة يد مستعملة اشترتها بقيمة 6 دولارات مع رسالة مخفية داخلها.

وقالت لينوار سيلفرمان، ذات الـ 56عاما، من خلال مقطع فيديو على “تيك توك” انتشر بسرعة على مواقع التواصل الاجتماعي، وشاهده أكثر من 8 ملايين شخص، إنها اشترت حقيبة يد بمبلغ زهيد بغرض إصلاحها ولكنها وجدت مفاجأة داخلها.

وعرضت لينوار الحقيبة على الفيديو، وهي تقول : “انظر إلى الداخل، إنها متسخة، وخشنة اعتقدت أنه يمكنني تنظيفها”.

وبينما كانت المرأة التي تعيش بنسلفانا تنظف الحقيبة وجدت ظرفا يحتوي على 300 دولار، ورسالة مثيرة، قالت فيها صاحبتها صاحبة الحقيبة الأصلية التي تدعى “مارثا” : “لدى ثلاثة أطفال سوف يدعون لى عندما أموت.. لذلك أضع ميراثهم داخل كل أشيائي المفضلة ونالت “مارثا” الكثير من الإعجاب، بما في ذلك العلامة التجارية للحقيبة، ووصفت المرأة بأنها أسطورة ووافق الكثير على هذا الوصف.

وعلق بعض المتابعين للقصة المثيرة أن “مارثا” لن تموت وستبقى حية في الأذهان” وفق صحيفة” ديلي ميل” البريطانية.