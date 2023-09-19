أمريكية تفقد يديها وقدميها بسبب سمك “البلطي”.. كيف؟

فقدت سيدة أمريكية يديها وقدميها بسبب سمك “البلطي”، مباشرة بعد تناولها وجبة عشاء حولت أطرافها للون الأسود.

وبحسب ما أفادت صحيفة The Mirror، فقد تسببت وجبة سمك غير مطهية جيدا، تناولتها السيدة لورا باراخاس من كاليفورنيا، والبالغة 40 عاما في فقدان أطرافها الأربعة.

وأضافت الصحيفة البريطانية أن لورا أصيبت بعدوى بكتيرية، بسبب عدم الطهي الجيد لسمك “تيلابيا”، المعروف في عالمنا العربي بسمك البلطي، بعد شرائه من سوق محلية، في أواخر جويلية الماضي.

ومن أجل إنقاذ حياتها، أجبرت السيدة الخميس الماضي على الخضوع لعملية بتر لأطرافها، بعد أن أمضت نحو شهر ونصف في المستشفى وهي تكافح العدوى القاتلة.

وكانت لورا، وهي أم لطفل عمره 6 أعوام، طهت السمكة بنفسها وأكلتها، وفقا لصديقتها آنا ميسينا، التي صرحت لوسائل إعلام محلية بالقول: “كان الأمر ثقيلا علينا جميعا. إنه أمر فظيع. كان من الممكن أن يحدث هذا لأي واحد منا. كادت أن تفقد حياتها”.

وأوضحت آنا أن صديقتها وُضعت في غيبوبة مستحثة طبيا، وأضافت: “كانت أصابع يديها وقدميها وشفتها السفلى سوداء. عانت تعفن الدم الكامل والفشل الكلوي”.

ويقول الأطباء إن العدوى التي أصابت لورا كانت على الأرجح ناجمة عن بكتيريا “فيبريو فولنيفيكاس”، التي تعيش في بيئات مائية، وحذرت منها مؤخرا مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة.

وبحسب السلطات الصحية الأميركية، يتم الإبلاغ عن 150 إلى 200 إصابة بهذه البكتيريا كل عام، ويموت واحد من كل 5 مصابين بالعدوى، التي تؤثر بشكل أخطر على من يعانون ضعف المناعة.

وبحسب خبراء الصحة، يمكن أن يصاب الشخص بهذه البكتيريا إذا أكل شيئا ملوثا بها، أو بتعريض جرح أو وشم للماء الذي تنتشر فيه.