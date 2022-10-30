أمريكية تكتب وصفات الأكل على شواهد القبور لهذا السبب

ابتكرت سيدة أمريكية طريقة هي الأولى من نوعها لإحياء ذكرى الأموات وذلك بكتابة وصفات الطبخ على شواهد قبورهم.

بدأت الفكرة لدى روزي جرانت ( 33 سنة) قبل سنة، حينما كانت تدرس علوم المكتبات في جامعة “ماريلاند”، وكان عليها أن تتدرب على أرشيف مقبرة الكونغرس.

بدأت روزي تشارك ما تدرسه على حسابها على تيك توك، وبالصدفة عثرت على وصفة أكل تحتوي على 7 مكونات فقط، ولم يتضمن الفيديو أي تعليمات حول درجة حرارة الفرن أو وقت الطهي.

لم تجد الشابة الأمريكية من طريقة لتدوين الوصفة، إلا كتابتها على رخام أحد القبور، لتقوم بطهيها فيما بعد، ثم اهتدت إلى كتابة الوصفات المختلفة للطعام على شواهد القبور حتى يتمكن من يزور القبر من الاستفادة منها وطهيها.

وقالت روزي إن هذه الطريقة مناسبة لإحياء ذكرى الأموات، مضيفة أنه عندما نطهي الوصفة المكتوبة على الشاهد تصبح مرتبطة بصاحب القبر لتذكرنا بحياته.

وقامت جرانت من إعداد نحو 13 من هذه الوصفات، وأعلنت أنها تبحث عن المزيد لمشاركتها مع متابعيها على تيك توك، مشيرة إلى أنها تزور جميع القبور التي دونت على شواهدها وصفات الأكل كنوع من الاحترام لهؤلاء الموتى، وفقا لصحيفة” واشنطن بوست”.