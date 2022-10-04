أمريكي فرنسي ونمساوي.. 3 علماء يفوزون بجائزة نوبل للفيزياء
أعلنت اللجنة المنظمة لجوائز نوبل، الثلاثاء، عن فوز ثلاثة علماء من فرنسا والولايات والمتحدة والنمسا بجائزة نوبل للفيزياء.
وبحسب ما أفاد الموقع الرسمي للجائزة فقد عادت هذه السنة لعالم الفيزياء التجريبية، الفرنسي آلان أسبكت، والباحث في الفيزياء التجريبية، الأميركي جون فرانسيس كلوزر ، والفيزيائي الكمومي النمساوي أنطون زيلينجر.
BREAKING NEWS:
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award the 2022 #NobelPrize in Physics to Alain Aspect, John F. Clauser and Anton Zeilinger. pic.twitter.com/RI4CJv6JhZ
— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2022
وقالت لجنة نوبل إن الباحثين الثلاثة كوفئوا من أجل أعمالهم الرائدة على صعيد “التشابك الكمي”، وهي آلية يكون فيها جزيئان كميان مترابطين بصورة كاملة، مهما كانت المسافة الفاصلة بينهما، بحسب وكالة فرانس برس.
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— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 4, 2022
وفي العام المنصرم فاز بنفس الجائزة كل من الأميركي شوكورو مانابي والألماني كلاوس هاسلمان، مناصفة مع الإيطالي جورجيو باريزي.
وكانت جائزة نوبل للطب وعلم وظائف الأعضاء، قد ذهبت أمس الاثنين إلى عالم الحفريات القديمة السويدي سفانتي بابو.