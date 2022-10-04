أمريكي فرنسي ونمساوي.. 3 علماء يفوزون بجائزة نوبل للفيزياء

أعلنت اللجنة المنظمة لجوائز نوبل، الثلاثاء، عن فوز ثلاثة علماء من فرنسا والولايات والمتحدة والنمسا بجائزة نوبل للفيزياء.

وبحسب ما أفاد الموقع الرسمي للجائزة فقد عادت هذه السنة لعالم الفيزياء التجريبية، الفرنسي آلان أسبكت، والباحث في الفيزياء التجريبية، الأميركي جون فرانسيس كلوزر ، والفيزيائي الكمومي النمساوي أنطون زيلينجر.

وقالت لجنة نوبل إن الباحثين الثلاثة كوفئوا من أجل أعمالهم الرائدة على صعيد “التشابك الكمي”، وهي آلية يكون فيها جزيئان كميان مترابطين بصورة كاملة، مهما كانت المسافة الفاصلة بينهما، بحسب وكالة فرانس برس.

وفي العام المنصرم فاز بنفس الجائزة كل من الأميركي شوكورو مانابي والألماني كلاوس هاسلمان، مناصفة مع الإيطالي جورجيو باريزي.

وكانت جائزة نوبل للطب وعلم وظائف الأعضاء، قد ذهبت أمس الاثنين إلى عالم الحفريات القديمة السويدي سفانتي بابو.