أمريكي يعترف بِأنه زوّد رياضيين أولمبيين بِالمُنشّطات

يُواجه مواطن أمريكي من ولاية تكساس تهديد عقوبة السّجن، بِتهمة الترويج للمُنشّطات في الوسط الرياضي.

ويتعلّق الأمر بِإيريك ليرا (43 سنة)، الذي يتهدّده شبح السّجن لِمدّة 10 سنوات، بعد اعترافه أمام القضاء في بلده أمريكا بِأنه كان يُزودّ رياضيين في الألعاب الأولمبية بِالمُنشّطات.

وكان التشريع القضائي الأمريكي قد سنّ عام 2020 قانونا جديدا، له صلة بِالمُنشّطات في الحقل الرياضي.

ووفقا لِهيئة الإذاعة البريطانية، فإن القضاء الأمريكي اكتشف بعد إجراء التحرّيات، أن إيريك ليرا زوّد رياضيين بِالعقاقير الممنوعة، بينهم العدّاءة النيجيرية بليسينغ أوكاغباري. بعد أن كان يتّصل بهم ويُقدّم نفسه على أنه طبيب رياضي، ويُريد مساعدتهم على تحسين الأداء.

وعوقبت العدّاءة بليسينغ أوكاغباري (34 سنة) في فيفري 2022 بِالإيقاف لِمدّة 10 سنوات، تُمنع خلالها من ممارسة الرياضة. بعد ثبوت تعاطيها المُنشّطات في أولمبياد العاصمة اليابانية طوكيو في صيف 2021، وإقصائها من خوض الدور نصف النّهائي لِمسابقة الـ 100م سيّدات.