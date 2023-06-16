أمر بالقبض الدولي ضد مغتربة ضالعة في الغش بالبكلوريا

من باريس إلى خنشلة.. إجابة "عابرة للحدود"!

لم تقتصر محاولات الغش في ولاية خنشلة، على أهل المشتبه فيهم من القاطنين في ذات الولاية أو غيرها من ولايات الوطن، بل امتدت إلى خارج الوطن.

حيث أصدر الخميس، قاضي الجنح، بالمحكمة الابتدائية بأولاد رشاش، شرق خنشلة، أمرا بالقبض الدولي، في حق مغتربة جزائرية، تدعى “ب.ك” تقيم في العاصمة الفرنسية باريس، في العقد الخامس من العمر، تنحدر من بلدية أولاد رشاش، بعد أن تمت إدانتها بعقوبة سنتين حبسا نافذ، متبوعة بغرامة مالية تنفيذية، غيابيا، لتورطها رفقة شقيقتها وشقيقها، في قضية نشر وتسريب أسئلة وإجابة اللغة الإسبانية، الخاصة بامتحان البكالوريا لشعبة اللغات، حيث تمت إدانة شقيقها المدعو “ب.ن” حضوريا بسنتين حبسا نافذ، مع الايداع من الجلسة، في حين سلط قاضي الجنح، عقوبة ستة أشهر حبس في حق شقيقتها، “ب.ع”، حضوريا وذلك وفقا لإجراءات المثول الفوري.

وبحسب مصادر “الشروق”، فإن المغتربة وصلها السؤال في زمن امتحان اللغة الإسبانية على صفحتها على الفايس بوك، فأجابت عليه بطريقتها بسرعة، وردته على صفحة شقيقها الذي كان في البيت وهو الذي حولّه إلى شقيقته الممتحنة ضمن فئة الأحرار، ولكن الأمر وصل إلى مصالح الأمن وتم توقيف الشقيقين، على ذمة التحقيق، بعد أن حددت بسرعة أطراف عملية الغش، بين خنشلة وباريس لتحول اثنين منهم إلى النيابة، التي حولت الملف أمام قاضي الجنح وفقا لإجراءات المثول الفوري، ليصدر أمر بالقبض في حق المغتربة، مع إدانتها غيابيا بعقوبة عامين سجنا نافذا، في الوقت الذي أدين شقيقها حضوريا بذات العقوبة مع الايداع من الجلسة، وصدر حكم ستة أشهر حبس في حق شقيقة المغتربة.