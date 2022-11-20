أمر غير مسبوق.. افتتاحية مونديال قطر بِملعب مُكيّف هوائيًا

زوّدت السلطات الرياضية لِقطر ميدان “استاد البيت” بِأحدث المعدّات التكنولوجية، أبرزها مكيّفات الهواء عالية الجودة.

ويحتضن “استاد البيت” في هذه اللّحظات (مساء الأحد) أطوار مباراة افتتاح منافسة كأس العالم 2022، بين منتخبَي قطر والإكواتور.

ويقع ميدان”استاد البيت” في مدينة الخور القطرية، حيث بلغت درجة الحرارة خارج أسوار المنشأة الرياضية رقم “27”. لكن الموجود داخل الملعب يشعر بِدرجة حرارة مُعتدلة ومُنعشة تُعادل رقم “20”.

وأخرست سلطات قطر كلّ الأصوات النّاعقة التي اشتكت من الحرّ في منطقة الخليج.

ووفّت قطر بِالتزاماتها في تنظيم مونديال استثنائي، ورمت الكرة في ساحة المنتخبات الـ 32 المُشاركة، لِصنع الفرجة واللّوحات الإبداعية فوق المستطيل الأخضر.