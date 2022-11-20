-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

أمر غير مسبوق.. افتتاحية مونديال قطر بِملعب مُكيّف هوائيًا

الشروق الرياضي
  • 397
  • 0
أمر غير مسبوق.. افتتاحية مونديال قطر بِملعب مُكيّف هوائيًا
ح.م
مُكيّفات الهواء في مدرجات ملعب "البيت" القطري.

زوّدت السلطات الرياضية لِقطر ميدان “استاد البيت” بِأحدث المعدّات التكنولوجية، أبرزها مكيّفات الهواء عالية الجودة.

ويحتضن “استاد البيت” في هذه اللّحظات (مساء الأحد) أطوار مباراة افتتاح منافسة كأس العالم 2022، بين منتخبَي قطر والإكواتور.

ويقع ميدان”استاد البيت” في مدينة الخور القطرية، حيث بلغت درجة الحرارة خارج أسوار المنشأة الرياضية رقم “27”. لكن الموجود داخل الملعب يشعر بِدرجة حرارة مُعتدلة ومُنعشة تُعادل رقم “20”.

وأخرست سلطات قطر كلّ الأصوات النّاعقة التي اشتكت من الحرّ في منطقة الخليج.

ووفّت قطر بِالتزاماتها في تنظيم مونديال استثنائي، ورمت الكرة في ساحة المنتخبات الـ 32 المُشاركة، لِصنع الفرجة واللّوحات الإبداعية فوق المستطيل الأخضر.

مقالات ذات صلة
“الخضر” وسنة كلّ الإخفاقات

“الخضر” وسنة كلّ الإخفاقات

“حدّثونا عن جرائم الاستعمار الأوروبي لقد نسيناها”

“حدّثونا عن جرائم الاستعمار الأوروبي لقد نسيناها”

مدرب ليبيا: “مباراة الجزائر في الشان ستكون قوية”

مدرب ليبيا: “مباراة الجزائر في الشان ستكون قوية”

هذا ما قاله بلماضي عن مباراة السويد وغياب بن عيادة وحماش

هذا ما قاله بلماضي عن مباراة السويد وغياب بن عيادة وحماش

رسميا.. بن زيمة يُصاب ويغيب عن المونديال

رسميا.. بن زيمة يُصاب ويغيب عن المونديال

“المحليون” يواجهون سيراليون في ثاني لقاء تحضيري

“المحليون” يواجهون سيراليون في ثاني لقاء تحضيري

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد