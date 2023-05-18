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رياضة

أمر غير مسبوق.. الكرة الجزائرية بِلاعبَين في نهائيَين أوروبيَين

علي بهلولي
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أمر غير مسبوق.. الكرة الجزائرية بِلاعبَين في نهائيَين أوروبيَين
الأرشيف
من اليمين: مُجسّما كأسَي رابطة الأبطال ودوري المؤتمر الأوروبي.

قدّمت كرة القدم الجزائرية سهرة الخميس لاعبَين دوليَين لِنهائيَين أوروبيَين، يُقامان في الأيّام القليلة المقبلة.

ولم يسبق في تاريخ الكرة الجزائرية أن بلغ لاعبان دوليان في صفوف “مُحاربي الصّحراء” نهائيَين أوروبيَين، لِموسم واحد.

وهكذا بعد أن حجز الجناح رياض محرز مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي، تأشيرة خوض نهائي رابطة أبطال أوروبا. التحق به المهاجم سعيد بن رحمة في صفوف نادي وست هام، لكن في المباراة الختامية لِمسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

وتأهّل نادي وست هام الإنجليزي لِنهائي دوري المؤتمر الأوروبي، بعد اجتيازه عقبة فريق ألكمار الهولندي.

وانتصر فريق وست هام بِهدف لِصفر على مُضيّفه نادي ألكمار، لِحساب إيّاب نصف النّهائي.

وكان مُمثّل الكرة الإنجليزية قد فاز أيضا في لقاء الذّهاب بِميدانه، لكن بِنتيجة (2-1). وهي الحصيلة العامّة التي منحته بطاقة التأهّل.

وشارك بن رحمة أساسيا في مواجهة العودة، قبل أن يُستبدل في الدقيقة الـ 75، تاركا فريقه وست هام مُتعادلا في النتيجة سلبا.

ويلعب سعيد بن رحمة وفريقه وست هام الإنجليزي نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، أمام نادي فيورنتينا الإيطالي. وذلك بِالعاصمة التشيكية براغ مساء الـ 7 من جوان المقبل.

وكان فريق فيورنتينا الإيطالي قد تأهّل في محطّة المربّع الذّهبي على حساب نادي بال السويسري، عقب الخسارة بِمعقله ذهابا (1-2)، والفوز خارج القواعد إيّابا (1-3) بعد الوقت الإضافي.

وتُظهر صور شريط الفيديو المُدرج أدناه احتفال سعيد بن رحمة (رقم “22”) وزملائه في فريق وست هام، بِالتأهّل للنّهائي القارّي.

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