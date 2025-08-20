-- -- -- / -- -- --
أمر غير مسبوق في تاريخ البطولة الوطنية

تشهد بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم أمرا غير مسبوق، منذ انطلاقها في موسم 1962-1963.

وتُعطى هذا الخميس على الساعة السادسة مساءً وبِملعب “ميلود هدفي” بِوهران، إشارة انطلاق بطولة الموسم الجديد. وذلك بِتنظيم مباراة المولودية المحلية والضيف نجم بن عكنون.

وارتأت لجنة التحكيم التي يرأسها مهدي عبيد شارف، إسناد مهمّة إدارة مواجهة رفع الستار إلى حكمة الساحة حورية ذكرى (الصورة المُدرجة أدناه).

وستكون حكم الساحة حورية ذكرى في مباراة وهران وبن عكنون، مسندوة بِالمساعدَين، عباس زرهوني وصبحي أكرم.

وتنتمي حورية ذكرى إلى ولاية سيدي بلعباس، مقرّ الحكم الدولي الرّاحل ورئيس “الفاف” الأسبق بلعيد لكارن.

وبِطلب من “الفيفا في تاريخ سابق، بدأت اتحادات الكرة عبر العالم في الزج بِالحكمات في المقابلات الرجالية. لكن لم يسبق أن لُعبت أول مباراة (رفع الستار) في البطولة الوطنية تحت إدارة حكمة ساحة.

