أمر غير مسبوق لـ “بن ناصر”

حدث أمر غير مسبوق للاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر، سهرة الأحد.

وبالضبط، خلال مشاركة متوسط الميدان بن ناصر في مباراة فريقه مرسيليا والضيف نادي تولوز، بِرسم الجولة الـ 28 من عمر البطولة الفرنسية.

ولِأوّل مرة في الموسم الحالي، وسواء على مستوى الأندية أو “محاربي الصّحراء”، يلعب بن ناصر لِمدّة 90 دقيقة. ولو أن مدرب فريق مرسيليا روبرتو دي زيربي استبدل الدولي الجزائري في الوقت بدل الضّائع (د90+1).

ويُشير تاريخ الـ 25 من ماي 2024، إلى موعد آخر مباراة خاضها بن ناصر كاملة غير منقوصة، وذلك بِزي نادي ميلان آسي وضدّ الزائر فريق سالرنيتانا، بِرسم الجولة الـ 38 والأخيرة من عمر البطولة الإيطالية.

أمّا المواجهة الدولية الوحيدة له مع المنتخب الوطني الجزائري هذا الموسم، وكانت بِوهران في الـ 5 من سبتمبر الماضي، ضد غينيا الإستوائية لِحساب تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025، فقد لعب حينها أساسيا، لكنه استُبدل في الدقيقة الـ 78 بِزميله المهاجم أمين غويري.

وكان إسماعيل بن ناصر قد تعرّض لِإصابة خطيرة على مستوى الساق في مطلع سبتمبر الماضي (بُعَيْدَ مواجهة غينيا الإستوائية)، أجبرته على إجراء عملية جراحية، وأبعدته عن الميادين لِمدّة قاربت أربعة أشهر. وهو سبب عدم توظيفه أساسيا ومنحه الفرصة كاملة، سواء في فريق الميلان، أو نادي مرسيليا الذي التحق به في مستهلّ شهر فيفري الماضي.