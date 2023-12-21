أمر غير مسبوق لـ “بن ناصر” منذ أكثر من 7 أشهر

يستعدّ اللاعب الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر لِتأدية مهمّة غير مسبوقة، منذ سبعة أشهر ونصف الشهر.

وفي مؤتمر صحفي نشّطه بعد ظهيرة الخميس، ونقلت تفاصيله إدارة نادي ميلان آسي الإيطالي. قال المدرب ستيفانو بيولي إن لاعبه بن ناصر يستطيع المشاركة أساسيا ضدّ فريق سالرنيتانا، وخوض المباراة لِأقصى وقت مُمكن.

وتُجرى المباراة سهرة هذا الجمعة خارج القواعد، لِحساب الجولة الـ 17 من عمر البطولة الإيطالية.

ويُشير تاريخ الـ 10 من ماي الماضي، إلى موعد آخر مباراة شارك فيها متوسّط الميدان بن ناصر أساسيا. وجمعت بين فريقه ميلان آسي والضّيف نادي الإنتر، لِحساب ذهاب نصف نهائي رابطة أبطال أوروبا. وحينها تعرّض لِإصابة خطيرة في الرّكبة، أجبرته على إجراء عملية جراحية، وأبعدته عن الميادين لِمدّة فاقت سبعة أشهر.

وأضاف المدرب بيولي يقول إن بن ناصر أحد مفاتيح تكتيك خطّ الوسط، الذي سيُعوّل عليه في الشطر الثاني والأخير من الموسم الجاري.

وعن قبول أو رفض إدارة الميلان لِمشاركة بن ناصر مع المنتخب الوطني الجزائري في نهائيات كأس أمم إفريقيا بِكوت ديفوار، انطلاقا من الـ 13 من جانفي المقبل. قال المدرب ستيفانو بيولي إن مسؤولي “الروسونيري” أو الجهاز الفني لا يُمكنهم منع بن ناصر من خوض هذه البطولة القارّية. وإذا استلم لاعبه دعوة المشاركة، ورغب في تلبيتها، فإدارة فريق الأحمر والأسود ستُجبَر على منحه الضّوء الأخضر.