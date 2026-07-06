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رياضة

أمر غير مسبوق لـ “بوراس”

الشروق الرياضي
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أمر غير مسبوق لـ “بوراس”
ح.م

يستعدّ اللاعب الدولي الجزائري أكرم بوراس لِأمر غير مسبوق، في مشواره الكروي الفتي.

متوسط الميدان بوراس البالغ من العمر 24 سنة، سبق له تمثيل ألوان المنتخب الوطني أواسط والأولمبي، وأحرز 6 ألقاب محلية مع شباب بلوزداد ومولودية الجزائر.

ويتهيّأ ابن بلدية عين آزال (ولاية سطيف) لِخوض أوّل مباراة في المنافسة العريقة والغالية رابطة أبطال أوروبا، مساء هذا الثلاثاء. لما يواجه رفقة زملائه في نادي ليفسكي صوفيا البلغاري خارج القواعد فريق بانيا لوكا من البوسنة والهرسك، ضمن إطار ذهاب الدور التمهيدي الأول.

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