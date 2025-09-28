أمر غير مسبوق لـ “حاج موسى”

-- -- -- / -- -- --
رياضة

علي بهلولي
حملت مباراة اللاعب الدولي الجزائري أنيس حاج موسى بعد ظهيرة الأحد، طابعا مميّزا.

وفاز فريق فينورد روتردام بِهدف لِصفر خارج القواعد على نادي غرونينغن، في مواجهة لِحساب الجولة السابعة من عمر البطولة الهولندية.

ولفت المهاجم أنيس حاج موسى الانتباه بِحمل شارة قائد فريق فينورد روتردام (الصورة المدرجة أدناه).

ويكون التقني روبن فان بيرسي مدرب فينورد روتردام أراد مكافأة حاج موسى، بِسبب عروضه الإيجابية. وإبرازه وزنه الثقيل في النادي، وأيضا تشجيعه معنويا عشية مواجهتَي المنتخب الوطني أمام الصومال وأوغندا في تصفيات كأس العالم 2026.

وعزّز فريق فينورد صدارته للائحة الترتيب، حيث بات يجمع 19 نقطة، متقدّما عن الوصيف آيندهوفن بِفارق 3 نقاط. ويحوز نادي غرونينغن 12 نقطة في الرتبة السادسة.

