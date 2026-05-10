أمر غير مسبوق للمدافع “حجام”

مرّ اللاعب الدولي الجزائري جوين حجام مساء الأحد، بِأمر غير مسبوق منذ أربعة أشهر ونصف الشهر.

وفاز نادي يانغ بويز بِثُلاثية نظيفة على الزائر فريق بال، في مباراة لِحساب الجولة الـ 36 من عمر البطولة السويسرية، ومرحلة اللقب تحديدا.

وشارك المدافع جوين حجام أساسيا بِزي نادي يانغ بويز، وذلك لِأوّل منذ الـ 28 من ديسمبر الماضي، تاريخ خوضه من ضربة الانطلاقة لقاء المنتخب الوطني الجزائري ومنافسه البوركينابي، لِحساب الجولة الثانية من دور المجموعات لِنهائيات كأس أمم إفريقيا 2025.

ومعلوم أن حجام تعرّض لِإصابة على مستوى القدم في مواجهة بوركينا فاسو، أبعدته عن الميادين لِمدّة أربعة أشهر.

ومن شأن هذه الحضور أساسيا، أن يرفع معنويات جوين حجام، الذي يأمل في استعادة لياقته البدنية ومستواه الفني العالي، والمشاركة مع “محاربي الصحراء” في كأس العالم شهر جوان المقبل.

ويملك نادي يانغ بويز 51 نقطة في المركز السادس، نظير 56 نقطة لِفريق بال في الرتبة الخامسة.