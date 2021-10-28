أمر لافت وغير مسبوق لـ “الخضر” منذ أكثر من 20 سنة

يتبارى المنتخب الوطني الجزائري مع ضيفه فريق بوركينا فاسو، في الـ 16 من نوفمبر المقبل انطلاقا من الساعة الخامسة مساءً.

ويحتضن ملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة أطوار هذه المباراة، في إطار الجولة السادسة والأخيرة من دور المجموعات لِتصفيات كأس العالم 2022. تحت إدارة تحكيم من جنوب إفريقيا.

وبِالتمعّن الجيّد في توقيت مباراة “محاربي الصّحراء” و”الخيول”، نجد أن الاتحاد الجزائري لِكرة القدم عاد إلى تنظيم المقابلات عصرا أو بعده بِقليل. عِلما أن “الفيفا” منحت منتخبات القارة السّمراء حرّية اختيار مواقيت الثانية بعد الظهر والخامسة بعد العصر والثامنة مساءً، بِالتوقيت الجزائري.

ولم يسبق للمنتخب الوطني الجزائري أن خاض مباراة رسمية داخل القواعد، عصرا أو بعده بِقليل، منذ 20 سنة و3 أشهر. ذلك أن “الفاف” اعتادت بعد هذه الفترة على اختيار مواقيت مثل الساعة الثامنة أو الثامنة والنصف أو التاسعة مساءً.

وكانت مواجهة “الخضر” للضيف المصري في الـ 20 من جويلية 2001، آخر لقاء رسمي يُجريه المنتخب الوطني الجزائري بِميدانه عصرا، وبِالضّبط على الساعة الرابعة. وانتهت بِنتيجة التعادل (1-1/ هدف المهاجم ياسين بزاز).

واحتضن هذه المباراة ملعب “19 ماي 1956” بِعنابة، في إطار الجولة الأخيرة لِتصفيات كأس العالم 2002. وقد كانت مواجهة شكلية لِأشبال الناخب الوطني عبد الحميد زوبا، الذي استنجد به الرّاحل عمر كزال رئيس “الفاف” قبل نحو 3 أشهر من ذلك، بعد إقالة عبد الغني جداوي، بِسبب إقصاء “الخضر”.

ويُلاحظ في تلك الفترة أن المقابلات كانت تُجرى في شهر جويلية، قبل أن تحذف “الفيفا” هذا التاريخ (مثل شهر أوت، لاحقا) من الأجندة.

أمّا آخر لقاء ودّي أجراه المنتخب الوطني الجزائري بعد العصر بِقليل، وبِالضّبط على الساعة الخامسة. فكان ضد فريق موريتانيا في الـ 7 من جانفي 2017.

واحتضن هذه المواجهة ملعب “مصطفى شاكر” بِالبليدة، وانتهت لِمصلحة تلاميذ الناخب الوطني جورج ليكنس بِنتيجة (3-1).

أمر آخر لافت، وهو أنه في حال السّماح للجمهور بِحضور مواجهة الجزائر وبوركينا فاسو، فإن “الخضر” سيلعبون داخل القواعد أمام أنصارهم، لِأوّل مرّة منذ سنتَين. وبِالضّبط مساء الـ 14 من نوفمبر 2019، لمّا واجهه أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي نظراءهم من فريق زامبيا بِالميدان ذاته، لِحساب الجولة الأولى من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2022.