“أمر مذهل حقّا”.. ماهر زين يتحدث عن حفلته في الجزائر

“بعد 13 عامًا، لم يتوقف حبّي للجزائر عن الازدياد أكثر”. هكذا عبّر المنشد العالمي ماهر زين عن أجواء حفلته التي أحياها أمسية الجمعة بالقاعة البيضاوية في العاصمة، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وقبل 13 عاما، زار ماهر زين، المنشد السويدي ذو الأصول اللبنانية الجزائر للمرة الأولى. لاختتام مهرجان جميلة للأغنية العربية في سطيف في أوت 2012.

وقال صاحب “قلبي في المدينة”، و”يانبي سلام عليك”، عبر صفحته في فيسبوك:”إن الطاقة والدفء والضيافة المذهلة لهذا البلد الجميل، أمر مذهل حقًا”.

قبل أن يضيف:”كان حفل الليلة الماضية أكثر من مجرد موسيقى. كان عائلة، كان تاريخًا، كان قلبًا نقيًا. شكرًا لك يا جزائر”.