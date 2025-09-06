-- -- -- / -- -- --
“أمر مذهل حقّا”.. ماهر زين يتحدث عن حفلته في الجزائر

الشروق أونلاين
ح.م
جانب من حفلة ماهر زين في الجزائر

“بعد 13 عامًا، لم يتوقف حبّي للجزائر عن الازدياد أكثر”. هكذا عبّر المنشد العالمي ماهر زين عن أجواء حفلته التي أحياها أمسية الجمعة بالقاعة البيضاوية في العاصمة، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وقبل 13 عاما، زار ماهر زين، المنشد السويدي ذو الأصول اللبنانية الجزائر للمرة الأولى. لاختتام مهرجان جميلة للأغنية العربية في سطيف في أوت 2012.

وقال صاحب “قلبي في المدينة”، و”يانبي سلام عليك”، عبر صفحته في فيسبوك:”إن الطاقة والدفء والضيافة المذهلة لهذا البلد الجميل، أمر مذهل حقًا”.

قبل أن يضيف:”كان حفل الليلة الماضية أكثر من مجرد موسيقى. كان عائلة، كان تاريخًا، كان قلبًا نقيًا. شكرًا لك يا جزائر”.

بـ”45 مليون دولار”.. غوغل تُبرم اتفاقًا لطمس جرائم الاحتلال في غزة

الجزائر تمنح رئيس البنك الإفريقي “وسام الصداقة للملكية الفكرية”

ما سر الحقيبة السوداء التي قُذفت من نافذة البيت الأبيض؟!

وزير التجارة الخارجية رزيق يطوف بأجنحة معرض التجارة البينية بقصر المعارض

البليدة: مصالح الشرطة تطلق حملة توعوية بالأسواق حول مخاطر الألعاب النارية

الدرك الوطني يوقف 5 أشخاص اعتدوا على زوج وزوجته في الطريق العام

