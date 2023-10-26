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رياضة

أمر يخصّ المنتخب الوطني في “كان” 2024

علي بهلولي
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أمر يخصّ المنتخب الوطني في “كان” 2024
ح.م

عادت “الكاف” إلى صيغة قديمة، بِشأن نهائيات كأس أمم إفريقيا لِكرة القدم، التي تنطلق بِكوت ديفوار في الـ 13 من جانفي المقبل.

وكان الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم في “كان” 2022 بِالكاميرون، قد منح المنتخبات الـ 24 المُشاركة، رخصة جلب 28 لاعبا. وذلك بِسبب تفشّي جائحة “كورونا” في تلك الفترة.

غير أنّه في طبعة 2024، ستُجبر كلّ المنتخبات – بينها “مُحاربي الصّحراء” – على العودة إلى الصّيغة القديمة، والتي فحواها استدعاء 23 لاعبا.

وقبل ذلك، ألزمت “الكاف” كلّ منتخبات كأس أمم إفريقيا 2024، بِضبط قائمة أوّلية بـ 55 لاعبا، في آجال لا تتجاوز الـ 13 من ديسمبر المقبل. على أن تُقلّص اللائحة إلى 23 لاعبا في مهلة لا تتعدّى تاريخ الـ 3 من جانفي 2024.

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