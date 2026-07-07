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أمسية تكريمية للموسيقار محمد فوزي ملحن النشيد الوطني الجزائري

الشروق أونلاين
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أمسية تكريمية للموسيقار محمد فوزي ملحن النشيد الوطني الجزائري
ح. م
محمد فوزي ملحن النشيد الوطني "قسما"

تنظم أوبرا الجزائر “بوعلام بسايح”، بالتعاون مع سفارة جمهورية مصر العربية بالجزائر، أمسية فنية تكريمية وفاءً للموسيقار المصري الكبير محمد فوزي، ملحن النشيد الوطني الجزائري “قسماً”، وذلك يوم السبت 11 جويلية، على الساعة 20:00 بالأوبرا.

وتنظم الأمسية تحت الرعاية السامية لوزيرة الثقافة والفنون مليكة بن دودة.

وكتبت الأوبرا على صفحتها “لقد قدّمت الجزائر عبر تاريخها المجيد أروع صور الوفاء لتضحيات شهدائها ولأصدقائها الذين ساندوا ثورتها التحريرية، ومن هذا الوفاء تستحضر هذه الأمسية قامةً فنية عربية خالدة ارتبط اسمها بأحد أعظم رموز السيادة الوطنية. ففي خضم الثورة التحريرية، خطّ شاعر الثورة مفدي زكريا كلمات النشيد الوطني بمداد التضحية والفداء، بينما تكفّل الموسيقار المصري الكبير محمد فوزي بتلحينه، مقدماً هذا العمل الخالد هديةً للثورة الجزائرية وللشعب الجزائري دون مقابل، في موقف أخوي نبيل سيبقى محفوراً في ذاكرة الشعبين الشقيقين.”

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وأضافت أن هذه السهرة الفنية تأتي “احتفاءً بهذه المسيرة الخالدة وتجسيداً لعمق العلاقات التاريخية والثقافية التي تجمع الجزائر وجمهورية مصر العربية، حيث يحيي الحفل الفنانة الجزائرية ندى الريحان والفنان المصري وليد حيدر، بمشاركة كورال أوبرا الجزائر والأوركسترا السيمفونية لأوبرا الجزائر بقيادة المايسترو لطفي سعيدي، في برنامج فني يستحضر روائع التراث الموسيقي الجزائري والمصري ويخلّد ذكرى أحد أبرز الفنانين الذين آمنوا بعدالة القضية الجزائرية.”

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