“أمطار الربيع” تخلف خسائر مادية بعديد الولايات

طرق مقطوعة وعائلات تبيت في العراء

عرفت، ليلة الخميس، ولاية سطيف، تساقطا طوفانيا للأمطار التي خلفت حالة من الفزع في العديد من البلديات، وأرغمت بعض العائلات على الخروج إلى الشارع بعدما غمرتها المياه.

المشهد كان مثيرا في العديد من المناطق التي اجتاحتها الأمطار الطوفانية، التي تسربت إلى المنازل وأحدثت حالة طوارئ في العديد من المناطق، التي عرفت انسدادا للبالوعات وارتفاع منسوب المياه التي تسربت إلى المنازل. وببلدية العلمة غرقت العديد من الأحياء وتحولت غالبيتها إلى مسابح مفتوحة، واجتاحت المياه العديد من البنايات، وهو حال أحياء صخري، بهلولي، الشهداء، المجاهدين، حويفي عبد الله، مخربش العيد، السعادة وحي جرمان، وهي المناطق التي غمرتها المياه بشكل مفزع. الأمر الذي استدعى تنقل عمال البلدية لتقديم يد المساعدة للسكان. والوضع لا يختلف كثيرا في العديد من البلديات التي وقفت عاجزة أمام مياه الأمطار الكثيفة.

المخاطر تتهدد قاطني السكنات الهشة

وأما بحي المحتشد القصديري ببلدية بازر سكرة فالوضع كان كارثيا، واضطرت العائلات للخروج إلى الشارع، ومغادرة المنازل ليلا، حيث يقول أحد السكان “الخروج إلى الطريق خير من البقاء داخل هذه المنازل التي أوشكت أن تسقط فوق رؤوسنا”، والمعروف أن هذا الحي الذي يأوي أكثر من 300 عائلة يصنف من الأحياء الهشة التي خلفها الاستعمار، والتي تأوي الناس في ظروف تتنافى مع كرامة الإنسان، ولازالت قضيته عالقة رغم الشكاوى العديدة التي رفعها أهل المحتشد.

وشهدت المنطقة الشمالية الغربية لولاية باتنة، ليلة الخميس، تساقط أمطار رعدية غزيرة تراوحت ما بين 30 إلى 50 ملم محليا، ما تسبب في ارتفاع منسوب المياه على مستوى الطريق الوطني رقم 75 الرابط بين ولايتي سطيف وباتنة، وشكل ذلك خطرا كبيرا على السائقين الذين اضطروا للتوقف حتى توقف جريان المياه التي غمرت أجزاء من الطريق بشكل كامل. وسجلت أغلب الأضرار بدائرة عين جاسر الواقعة على بعد 65 كلم شمال غرب باتنة، حيث أدت الأمطار الرعدية الغزيرة التي كانت أحيانا مصحوبة بحبات البرد إلى خسائر، بعد تشكل السيول المتراكمة والجارفة التي أدت إلى نفوق 39 رأس غنم داخل مستودع. كما غمرت المياه عدة منازل بمشتة القرادة وحي 60 مسكنا.

وبولاية ميلة تسببت التقلبات الجوية المصحوبة بالأمطار الغزيرة التي تهاطلت على بلديات الجهة الجنوبية من الولاية مساء الخميس، في تضرر العديد من المساكن الواقعة بحافة وادي الثاورة بقرية فيض ناقع ومشتة أولاد بوزيد ومشتة الطين التابعين لبلدية تاجنانت، كما شلت حركة المرور عبر بعض محاور الطرق الفرعية بالعديد من الأحياء وسط البلديات، وتسببت الأمطار الغزيرة في تشكل سيول جارفة وتراكم الطمي والطين والأتربة على مستوى العديد من المساكن والأحياء، فيما غمرت المياه 6 مساكن وقاعة علاج ببلدية تاجنانت، وكذا 3 إسطبلات لتربية الأبقار. كما غمرت مياه الأمطار 3 إسطبلات لتربية المواشي بذات المشاتي.

أمطار فضحت “البريكولاج”

وعاش، خلال اليومين الأخيرين، سكان أقبو بحوض الصومام في بجاية، على أعصابهم بعد السيول والبحيرات التي تشكلت بأحياء عديدة مباشرة بعد الأمطار التي تهاطلت بالمنطقة، الأمر الذي فضح مرة أخرى، سياسة البريكولاج المنتهجة في إنجاز مشاريع التهيئة، وغمرت في هذا الصدد أمطار الربيع العديد من الطرقات والأحياء كما كان الحال بمنطقة “ڤندوزة”، أين تسببت السيول في شل حركة السير عبر الحي المذكور، ويأمل المتضررون من هذه الوضعية في اتخاذ الإجراءات اللازمة قصد إنهاء هذه المشاهد التي يتندى لها الجبين علما أن بلدية أقبو تعد من بين أغنى بلديات الجزائر.

وفي غرب البلاد، كشفت، الجمعة، مصالح الحماية المدنية والديوان الوطني للتطهير بالشلف عن تسجيل أزيد من 630 تدخل خلال تساقط الأمطار التي أغرقت أحياء وقطعت طرقات وغمرت العديد من المنازل والمؤسسات التربوية، وتجاوز منسوب بعض المجاري المائية مستوى العديد من الجسور الصغيرة، خاصة على امتداد جبال الظهرة والونشريس.

وتسببت الأمطار المتهاطلة في تشبع الأرض وانهيار الأتربة والصخور على مستوى الطريق الوطني رقم 11 الساحلية و19 الرابطة بين تسمسيلت وتنس، وحسب النقيب تقار محمد رئيس خلية الإعلام والاتصال بمديرية الحماية المدنية بالشلف للشروق، فقد تسببت الأمطار الأخيرة في ارتفاع منسوب مستوى وادي الظهرة بمنطقة أولاد بوزيان وأغبال بتلعصة وواد البوهنيين ببني راشد بوخندق بمصدق تجاوز مستوى بعض الجسور العابرة لها، وذلك ما استدعى تدخل الحماية المدنية لمساعدة تلاميذ المؤسسات التربوية لتخطي عقبة تلك الأودية وإنقاذ ثلاث عائلات أخرى حاصرتها مياه واد بني راشد.

وأدت الأمطار المتساقطة على تلمسان، إلى عدة حوادث فقد تسببت الانزلاقات على الطرقات الوطنية في اصطدام بين سيارتين على الطريق الوطني رقم 22 يوم أمس الأول، بين سبدو وتلمسان مما تسبب في إصابة السائقين. وتدهورت حالة الطرقات داخل معظم بلديات الولاية بسبب سيول الأمطار، كما خلّفت الأمطار بوسط مدينة تلمسان وتحديدا بالمدينة القديمة عدة تسربات في المنازل دون تسجيل خسائر بشرية.